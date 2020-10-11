台新金 連三年摘亞洲最佳雇主獎

國際人力資源知名雜誌HR ASIA Magazine所舉辦的「2020亞洲最佳企業雇主獎」，在這個領域是最具權威指標獎項之一，10月8日公布得獎名單，台新金控在人力資源發展積極投入，連續第三年獲殊榮，代表該公司致力實踐卓越工作環境，以促進員工敬業度承諾的努力深獲國際肯定。

台新金控人力資源處資深副總經理張南星表示，該公司向來著重創造與員工共同成長的工作環境，重視每個員工的心聲，定期舉辦員工意見調查、機動性深入探訪各個階層，了解員工對各項管理措施的反饋，以掌握徵才、留才之關鍵，快速打造具體行動計畫。基於人才培育持續的堅持，鼓勵員工海內外及跨單位學習計畫，因應國際化及數位化趨勢，打造人力資源發展平台整合外部資源，讓員工透過手機、電腦完成訓練，全面強化多元自主的培訓機制。

在員工福利促進方面，張南星指出，該公司每年透過市場薪資調查，以國內外高績效金融機構為標竿，提供公平且具激勵性的薪酬制度，更主動提供員工優於法令的60天全薪產假、六天全薪陪產假，讓薪酬具備市場競爭力，福利更臻完善。更重視員工生活與工作平衡，發展多項福利與豐富家庭活動，期許陪伴員工走過人生各個重要階段。

台新金控屢獲國內各項人力資源獎項殊榮，因長期重視員工職涯發展與培育計畫，拓增員工多元專業學習、探索未來疆界與體驗新科技等發展，獲得台灣企業永續學院頒發人才發展獎肯定。

張南星強調，今年獲得多項海內外人力資源獎項殊榮，對台新是最佳鼓勵，期許吸引更多優秀人才加入團隊，共同追求卓越，未來將持續秉持誠信、承諾、創新、合作的核心價值，並善盡企業社會責任，致力成為優質服務的金融機構，成為每位客戶與員工的智慧好夥伴。