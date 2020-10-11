養大綠能債 金管會戮力造市

綠能債券位列重要籌資工具，據悉，金管會將率民間業者作大綠能債券、強化造市，近期內將召集具代表性金融業者討論，預料將提出更多的誘因、方案催生更多綠能債券發行，及活絡初級和次級市場。

財政部、國發會9月底和美國AIT簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」MOU，再生能源的投融資將為台美合作在東南亞、印太、中美洲基礎建設投資的重頭戲。

至於海外投資動能最龐大的壽險業者，也將成為金管會帶動民間業者投資的重要目標群；金融業者指出，綠能債券的發行，以壽險業者為最重要的買主，倘若未來要對綠能債券造市：「壽險業必扮重角。」金管會是否提出更多的「胡蘿蔔」來作為對壽險業者共襄盛舉的誘因，也引金融市場高度矚目。

財長蘇建榮在簽署完該MOU的記者會曾明確指出，金管會、經濟、財政部所成立的四個工作小組主題，其中「能源」議題貫穿四個小組，足見其代表性。至於台美合作接下來如何進行，包括具體的合作項目等，先前美國曾與日本簽署過類似的MOU，將成為重要參考依據。

包括該MOU所產生效益，除在外交與國防安全的戰略意義，未來台美間也將直接成立工作小組，討論包括私部門參與、引入更多私部門資金及發展區域性債務市場等重點，綠能債券在美國資本市場已有一席之地，未來在台美合作架構的籌融資布局裡，如何在台灣養大綠能債券來助陣相關籌融資也更重要。

官員表示，綠能債券在美國的市場已發展相當成熟、不論是初級或是次級市場都很完整，但台灣尚在起步階段，若要領軍台灣業者赴海外參與上述台美合作架構，進行諸如離岸風電等再生能源基礎建設的投資、開發，除了銀行業給予融資，擴大綠能債券市場勢在必行，預期可進而發揮催生綠能債券發展的外溢效果。