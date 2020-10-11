壽險利差損危機 明年暫緩解

壽險2020年新利差損危機將「緩解」。據壽險業預估，2020年觸及可提前贖回的國際板債券近新台幣1.3兆元，但2021年僅約今年的三分之一、約新台幣3,600億元，且投資經常性收益率（recurring yield）有極大的機率會比今年更高。

經常性收益率代表壽險業每年可固定拿到的利息或租金收益等，若可與舊保單利率拉齊，即可確定帳上無利差損，所以各大壽險公司都努力墊高經常收益率。

疫情讓全球央行紛紛祭出無限寬鬆政策，利率降到谷底且不確定何時能回升，國際板債券2020年爆出提前贖回潮，前九月提前贖回債券金額達434.5億美元（約新台幣1.28兆元），創史上新高。

國際板債券有逾8成握在壽險業手中，前幾年發行4～6％的高利率債券提早贖回，錢只能暫時放在銀行或改買2～3％多的新債券，加上全球都錢淹脖子，債券利率屢創新低，壽險公司經常性收益率急速下降，大型壽險公司今年難保4％，利差損缺口再現，只好加大在股債市殺進殺出，用資本利得彌補利息收入。

但國際板債券提前贖回潮第四季可望暫歇，且明年情況可比今年好。據統計，第四季觸及可提早贖回條件的國際板債券剩下約27.78億美元，是四季中金額最小的一季，前三季各有100～200億美元不等，壽險業今年前三季被提早贖回逾新台幣1兆元的高利債券，經常收益率急速下降的危機可望暫時解除。

而明年觸及可提前贖回條件的國際板債券金額，預估約122億美元（將近新台幣3,600億元），僅約今年26％，壽險業再投資壓力可大幅減輕，雖然目前市場利率仍低，經濟復甦前提下，主要大型壽險公司估2021年投資利率會比今年回升，即利差損缺口可望再反向縮小。

另外，因為壽險業今年突然有上兆元現金要再投資，國際板債券今年到9月共新發行167檔，較去年同期成長77.7％，發行金額已達555.63億美元，比去年同期成長近193％，且提早「創歷史新高」，即前九月的發行量已經創史上全年發行量新高。