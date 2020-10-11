疫情影響 公股行庫福利、補助、獎勵齊發

突如其來的疫情，讓肩負政府政策的公股行庫投入眾多人力、物力協助個人及企業，隨著台灣疫情趨緩後，各公股行庫的福利、補助、獎勵齊發。

第一銀行為提升員工照護，今年休假旅遊補助方案新增「響應政府三倍券，旅遊補助加碼」措施，員工綁定一銀台灣Pay及信用卡，並獲得回饋者，可額外獲得1,000元補助。

另外，一銀為體恤外派人員辛勞，於7月上旬辦理激勵措施，包含發放慰問金15,000元，預計明年初再發放慰問金30,000元。此外，返台探親及返回駐地國防疫隔離期間，給予有薪防疫隔離假。另一方面，今年度內未使用的探親機票補助、健檢及年度特休得遞延至次年度使用。

華南銀行為促進國內休閒旅遊及鼓勵員工於疫情時堅守崗位舉辦國內員工旅遊，並規劃於第三季起舉辦相關活動，總金額約2,000萬元。此外，因應疫情持續購置防疫物資，下半年至8月26日，總行已購置口罩、酒精等物資，總計金額781,610元，醫療用口罩購置131,000片。

此外，華銀訂定「營業單位辦理企業及勞工紓困振興貸款激勵獎金」相關措施，總獎金為240萬元，實施期間溯自3月1日起至9月30日。另外，員工如果因公務或海外分行員工因重大事故或緊急醫療需求返台，於「居家隔離」或「居家檢疫」期間，薪資亦照常給付。

土地銀行則是自「口罩實名制」實施的2月6日起，補貼國內行員購買醫療用口罩費用，並於6月1日起按月撥付，補貼期限至中央疫情指揮中心解散為止，截至8月，共撥付口罩補貼費用2,646,450元。

合作金庫銀行則是請各單位自行規劃體育文康活動，為復甦國內經濟盡份心力，參加的員工每人發給體育活動費500元，員工約8,400人，約增加420萬元的員工福利費用。

此外，8月28日發給駐外人員「防疫津貼」每人新台幣15,000元，以舒緩駐守海外之辛勞及壓力，派駐海外單位之同仁約167名，約增加250.5萬元的員工福利費用。

另外，為響應政府振興經濟政策及勉勵國內員工於疫情期間辛勞，訂於9～11月期間，員工從事國內旅遊、住宿、交通、餐飲等相關消費活動者，每人補助新台幣1,500元，預計增加1,230萬元的員工福利費用。

此外，合庫銀三大激勵措施，業務宣導費共計466萬元、個人激勵獎金30.7萬元。

彰化銀行已推出「紓困暨移送基金保證」推展專案，鼓勵員工投入紓困業務，並設置業務推廣費、行政獎勵嘉許績優單位及有功人員。臺灣企銀提供員工的國內旅遊補助，現正研議方案中。

公股行庫推出各類福利補助獎勵

銀行名稱 相關內容 第一銀行 1.休假旅遊補助方案新增「響應政府三倍券，旅遊補助加碼」措施，可額外獲得1,000元補助 2.外派人員7月上旬發放慰問金15,000元，預計明年初再發放慰問金30,000元 華南銀行 1.舉辦國內員工旅遊，約2,000萬元 2.購置防疫物資，下半年至8月26日，金額781,610元 3.辦理企業及勞工紓困振興貸款激勵獎金240萬元 土地銀行 補貼國內行員購買醫療用口罩費用，至8月的補貼費用2,646,450元 合作金庫銀行 1.體育文康活動，員工每人體育活動費500元，約增加420萬元 2.8月28日發給駐外人員防疫津貼每人15,000元，約增加250.5萬元 3.9～11月期間，從事國內旅遊、住宿、交通、餐飲等消費，每人補助1,500元，預計增加1,230萬元 4.三大激勵措施，業務宣導費共計466萬元、個人激勵獎金30.7萬元 彰化銀行 推出「紓困暨移送基金保證」推展專案 臺灣企銀 國內旅遊補助正研議方案中

資料來源：各銀行