台幣就是狂 點亮五大外幣

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，恐慌情緒高漲，國際資金紛紛轉入美元及日圓等避險貨幣，但新台幣表現卻相對強勢。市場專家分析，主要是台灣為防疫模範生，經濟及出口表現亮眼，新台幣對美元匯率一舉漲破29元大關，暌違九年後再度朝向28元價位挺進，建議隨著新台幣轉強，投資人可啟動外幣的布局，尤其美元、日圓、人民幣、英鎊、澳幣五大外幣，已到了進場的好時機。

匯銀主管說，統計2020年開年來至10月8日止，主要非美貨幣對美元匯率表現，以歐元飆漲4.97％表現最強，其次是新台幣，勁揚3.94％。如果扣除央行尾盤作價的影響，新台幣升幅與歐元差不多。其他外幣如日圓升值2.51％、人民幣升值2.28％、澳幣升值2.25％、英鎊貶1.52％，均不如新台幣，也就是說，現在進場買進這五大外幣，都是年來最好價格，可說買到賺到。

比較其他亞幣對美元價位升貶表現。韓元小漲0.12％、星幣小貶0.86％，馬來幣跌1.43％、泰銖下滑4.30％、印尼盾慘摔5.76％，此時買進這些亞幣，也是不錯時機。

但民眾對於匯率走勢的表現只能後知後覺，想要預估升貶難如登天。匯銀主管指出，為了因應全球化布局，愈來愈多國人資產規劃上，會採多幣別的配置，當新台幣大幅升值時，即是加碼外幣部位的好時機。以往不少民眾每年固定有出國計畫，目前雖受限疫情各國封鎖國境，不妨趁外幣便宜，分批一路向下買，提早準備需要的旅費，說不定還可兼顧資產配置及旅費需求。

新台幣對美元匯價目前價位創了九年多新高，但匯銀主管強調，換匯時不能只看匯率的漲跌，買賣價差也很重要。結匯攻略的要訣，除留意匯率變動外，更要根據自己設定的買進價格區間，分批結匯，且不是所有外幣都適合直接在國內結匯，可掌握「六大貨幣可在國內結、冷門貨幣去當地換」的原則。

以大型匯銀的外幣現鈔牌告價來說，各幣別賣價（銀行賣出）高於買價（銀行買進）的價差不一，其中美元約1.8～2.0％、日圓4.0～4.1％、人民幣3.5～3.8％、歐元3.～3.3％；較冷門貨幣如泰銖、馬來幣、印尼盾、越南盾等，價差高達15～35％不等，如果趁現在美元便宜先買美元，以後再用美元至當地合法的外匯兌換處換錢，平均來說，可節省約五成左右的價差。

匯銀人士還說，國內的主要外幣包括美元、日圓、人民幣、歐元、英鎊、澳幣，由於日常交易量愈大，銀行買賣成本愈低，牌告買賣價差也較小，民眾可直接在國內結匯；其他交易量少的貨幣，如東南亞各國貨幣多屬冷門外幣，銀行買進成本偏高，買賣價差當然愈小不易，就沒有必要在國內結匯。