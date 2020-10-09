避雷 行庫凍結高風險業增貸

公股行庫對風險升高產業會暫時凍結分行自行核貸權限，避免逾放比攀高，臺灣企銀最新暫停分行經理授權新貸、增貸案的行業，目前有直銷業、廣告業、家用攝影器材及光學產品批發業、建築服務業、啤酒製造業、肉品批發業、鞋類批發業等。

公股行庫主管說，面對低利率時代，目前在企業放款上力求穩定，除小心謹慎預防風險外，也會調整客群及利率結構，鎖定優質客群，力求得分外，更要小心失分，會針對各行業定期評分並調整。

臺企銀主管解釋，之所以針對特定行業暫停分行經理授權，主要是加強授信的風險管理，對於各產業、集團企業及個別企業，訂有授信風險承擔限額、限額預警額，逾限額預警額新貸或增貸授信案，分行經理權限內授信案，應陳報總行（含區營運處核定），逾限額時應暫停授信。

除了國內產業外，臺企銀也針對海外的政經情況不穩、債信風險偏高國家或地區，暫停其額度的動用，自今年4月迄今，已暫停阿曼、奈及利亞、寮國三國的國家風險限額，以因應其日益升高的國家或地區風險。

此外，今年臺企銀受肺炎疫情形及經濟環境不佳影響，提升授信品質、避免發生逾放或呆帳，積極加強授信戶徵審作業，像是強化評估借戶自有資金部位，依據借戶（或主辦行）提供的資料評估，落實查證借戶自有資金部位，避免因財務槓桿過高，導致資金調度或周轉不靈，影響借戶經營及財務情形。

而為分散授信風險，鉅額授信以聯貸方式辦理為原則，參貸授信以不逾聯貸總授信10％為原則，海外國際聯貸案要瞭解主辦銀行對授信戶參貸金額及授信餘額變化，倘發現主辦行既往有籌組聯貸後隨即於次級市場轉讓並發生逾期的情形，應不予參貸。

華南銀行說，今年國內企業金融放款量仍維持年初設定成長4～5％之目標，但由於降息後放款利差縮小，為了提高新台幣資金運用效益，維持穩定利息淨收入，第四季國內放款業務會以重質不重量的方式對放款結構調整，重點聚焦在收益性而非以衝刺放款量為主要考量。

第一銀行則對於剛發生遲繳的客戶，把握逾放初期黃金時機加強催繳，主動聯繫協商還款，另持續透過貸放後管理，對於財務、信用情形弱化的客戶，及早採取行動方案，以防範逾放新案發生。