安養信託 瞄準獨身商機

台灣獨身族已突破千萬，15歲以上人口有一半是單身狀態。信託公會理事長雷仲達表示，獨身族包括單身、頂客、空巢等族群，未來台灣會像日本有愈來愈多「孤獨死」事件發生，近年來我國信託業者已開始發展連結財產管理、生活居住、身心保健、休閒娛樂、醫療照護，以及社會福利的安養信託服務，為了避免孤獨終老晚年無依無靠，信託正是獨身者可以信賴託付的工具。

金管會日前舉辦信託2.0金融機構高層共識會議上，與會學者舉出一項數據：截至2019年底我國15歲以上人口計有約2,059萬人，其中的1,023萬人處於獨身狀態，包括「未婚單身」705萬人、「離婚單身」180萬人及「喪偶單身」137萬人，全國15歲以上人口，有近五成以上屬獨身族群，獨身者的生活型態、資產配置及風險控管與傳統「核心家庭」不同，在信託商品設計上也是值得關心的潛在客群。

雷仲達表示，隨著醫療水準提升、生活品質提高及運動養生風氣盛行，現代人要活到百歲不再是天方夜譚，但是如何保障老後，讓自己毋需為錢與病擔憂，如果沒有預先安排規劃可能不易達成。以日本為例，獨居者在自家過世後，經過一段時間才被發現的「孤獨死」事件不斷上升，為避免老後無法照顧自己或老伴，可以與金融機構簽訂信託契約。

雷仲達表示，除了委託金融機構負責管理財產外，委託人失智或失能後則由金融機構成為其成年監護人，代委託人辦理照護、入住安養機構等手續，甚或協助處理後事、依照信託契約照顧單身的老伴或捐贈委託人剩餘財產給適當對象，為委託人實現安心終老遺愛人間的願望。

信託公會呂蕙容秘書長表示，依據內政部公布的2019年最新統計數據，國人平均壽命為80.9歲，若以65歲退休估算，退休後至少還有15年的時間要活，面臨暮年衰老致行動困難和癌症、中風及失智等慢性病的可能性增大。

呂蕙容指出，獨身族可以與銀行簽訂自益信託契約，依照風險的承受度選擇適合標的透過信託逐步投資累積資本，或者搭配委託人自己為受益人之生存、失能、長期照護保險，將保險給付納入信託一起規劃。

如果擁有不動產，可藉由以房養老的貸款資金，或留房養老的租金收入，充實養老信託資金來源，於信託契約約定定期給付生活費、祝壽金、旅遊金、看護費、安養機構費用，或不定期不定額給付醫療及其他等生活所需支出，同時可預先約定得隨受益人年事增長或物價指數變動，彈性調整信託財產給付金額相關事項。

呂蕙容指出，為免受益人未來可能發生失智後無法行使管理指示的情形，可賦予受託人為受益人利益裁量管理信託財產的權利，或可約定委由委託人信任的第三人，例如親友、社福團體擔任信託監察人，安排健康照護醫療等事宜，讓受益人身心受到完善的照顧。