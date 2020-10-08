國人買高收債基金踩雷450億 金管會稱無異常

國人最愛買的高收益債券基金，近期開始出現違約情況，引發立委高度關切。金管會證期局官員8日指出，據證期局統計到2020年9月底，國內投信發行的高收債基金、債券基金違約金額達8.6億元，境外高收債基金與高收比重達六成以上的新興市場債基金違約金額為442億元，共450.6億元，占整體債券基金比重相當低，皆不到1％，「違約情形無異常」。

證期局官員指出，國內投信發行的高收債基金有52檔，其中14檔基金出現違約金額3.4億元，這14檔總規模達855億元，違約金額僅占0.39％、占52檔基金（1,764億元）0.19％；而債券基金（不含高收債基金）148檔中有20檔發生違約，金額5.2億元，占這20檔75億的0.69％、占148檔（4,483億元）的0.12％。

至於境外高收益債券基金違約情況，據投信投顧公會統計至2020年8月底，61檔高收益債基金僅10檔平均高收債比重達六成以上的新興市場債券基金，違約金額達422億元，占全體境外基金國人持有金額3.56兆元約0.32％，違約情況也無異常。

立委高嘉瑜在財委會中質詢，國人大買境外基金達上兆元，但國人持有比重前十大境外基金中，近一年有七成是賠錢的，金管會不去提醒投資人反而來管DR股根本是「抓小放大」，她認為高收益債基金都應重新檢視其信評，像國人買第二多的就境外基金就是南非幣基金，還有高風險垃圾債基金、基金踩雷恆大地產，這些才是該處理的。

金管會主委黃天牧指出，高收益債券基金的問題很久了，每次發生什麼問題大家都會擔心高收債，但現在來看都還好，都有要求銀行要做好KYC、投資人屬性調查，也有要求要揭露相關資訊。