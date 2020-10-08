國銀拼紓困破2.29兆 金管會獎勵方案延到年底

國銀拼紓困金額突破2.29兆元，獎勵國銀紓困方案金管會宣布展延！金管會銀行局副局長林志吉8日指出，為審慎因應疫情對國內經濟金融情勢的影響，「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」第二期實施期間截止日將延長到2020年12月31日止。截至2020年9月30日止，國銀配合各部會紓困振興及自辦案件辦理情形，已核准逾120萬件、已核准額度逾2.29兆元。

林志吉表示，「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」原本第二期實施期間是到今年9月30日截止，但考量國外嚴重特殊傳染性肺炎疫情仍有持續蔓延趨勢，又政府現正規劃紓困3.0，原定的2020年7月1日至109年9月30日期間過短，成效不易顯現，且因部分主管機關增加新紓困機制亦需列入獎勵等因素，決定修正本方案，將第二期之截止日期延長至109年12月31日。

除了延長實施拼紓困期間，金管會也增加紓困辦理單位。林志吉指出，配合財團法人海外信用保證基金訂定的「辦理COVID-19專案貸款信用保證要點」，將銀行依據該要點辦理紓困納入獎勵範圍，以鼓勵銀行運用該信用保證對海外僑臺商辦理紓困。

林志吉指出，考量第一期評比計算起迄日期為2020年3月1日至2020年6月30日止，為公允計，明定第二期評比計算自2020年7月1日至2020年12月31日為止，第一期數據不予計入評比。

林志吉指出，銀行局統計四大塊紓困，包括：五部會紓困、央行紓困、勞動部紓困、銀行自辦紓困金額，截至109年9月30日止，本國銀行配合各部會紓困振興及自辦案件辦理情形，已核准1,203,481件，已核准額度為新臺幣22,952億元，其中件數核准比率88％、金額核准比率95％，顯示企業及民眾仍有紓困與振興的需求，金管會期望藉由本次獎勵方案之修正可以延續鼓勵效果，挹注更多資金來協助企業及民眾。

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