只管TDR不顧境外基金狂虧 立委批：抓小放大

TDR族群股價飆翻天，證交所緊急出手處置導致TDR行情反轉、連跌8天，一票散戶來不及逃命，主管機關金管會不只臉書被股民灌爆，也挨立委痛批。立委高嘉瑜8日在財委會上直批，國人買的境外基金金額達上兆，其中國人持有前十大基金近一年有七成都虧損，這些基金有的是買外國人不要的垃圾債、有的是踩恆大雷，金管會不管，反而去管TDR根本「抓小放大」。

高嘉瑜首先提出質疑，證交所出手管TDR，導致連跌8天是金管會預期的嗎？後來引發股民暴動，對金管會的處置不滿，幕後是否有黑手？TDR原本是冷門股，會暴漲是不是有人在社群媒體炒作？

證券交易所董事長許璋瑤指出，依證交所規定，TDR溢價八成以上就可採取相關處置措施，交易所對TDR有一定的監視制度，如果是公開資訊就會去蒐集必要時發布，對於社群資訊若有掌握就會移送檢調，但目前沒掌握到。

高嘉瑜還指出，金管會成為坑殺股民幫兇，網路謠傳券商有參與證交所的處置決議會議，假新聞四起，金管會與證交所應立即公開澄清。

許璋瑤回應，該會議最高層級就是證交所副總，並沒有券商。

高嘉瑜接著質詢，國人在理專鼓吹下已不下一次慘賠，包括2008年的結構債、2009年的南非幣基金、2010年TRF、再到2020年高收益債基金，像高收益債基金風險收益等級才RR3，但實際上相較股票來說反而高風險，這樣風險評估適當嗎？

高嘉瑜進一步指出，國人大買境外基金達上兆元，但國人持有比重前十大境外基金中，近一年有七成是賠錢的，金管會不去提醒投資人反而來管DR股根本是「抓小放大」，她認為高收益債基金都應重新檢視其信評，像國人買第二多的就境外基金就是南非幣基金，還有高風險垃圾債基金，還有基金踩雷恆大，這些才是該處理的。

金管會主委黃天牧表示，委員的指示，金管會都會虛心受教。高收益債券基金的問題很久了，每次發生什麼問題大家都會擔心高收債，但現在來看都還好，都有要求銀行要做好KYC、了解投資人屬性，也有要求要揭露相關資訊。

但對於證交所出手管TDR，黃天牧認為「這是對的、是負責任的做法。」他指出，很多措施雖難盡如人意，但若放任它不管，將來有糾紛投資人還是會怪到交易所。再者，交易所的措施是根據監視機制去做的，而且漲的倍數已超過一定倍數，才會開監視督導會議，「交易所是做該做的事。」