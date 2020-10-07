台灣億萬富豪增至40位 擁有918億美元

據2020瑞銀／資誠《億萬富豪報告》調查，台灣億萬富豪人數由2019年的36位，增加到40位，財富總額達918億美元，突破過去五年紀錄，主要產業集中於科技業，房地產和健康醫療業，第一代白手起家的佔67％，相近於其他新興市場。瑞銀台灣區高端客戶部總監駱秉正7日指出，這些數據顯示台灣的韌性和極具經濟復甦的機會。



駱秉正指出，台灣億萬富豪族群的企業經營之道，除日益傾向尋求永續的解決方案，更擅於把握「3L投資策略」：流動性（Liquidity）、長久（Longevity）和傳承（Legacy），以駕馭市場波動。



資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺分析，許多億萬富豪將此波疫情視為重新考慮自己立場和價值觀的信號，同時思考自己和家人的未來，諸如體認到個人成就的脆弱性，變得更加注重長期的穩定和永續性，以及最終該如何為他們的家庭、企業和整個社會留下典範。



「多數台灣資深企業家正面臨家族財富傳承」，駱秉正說，由於台灣在新冠疫情上防疫有成，過去多不在台灣、一年200天在各地視察業務的億萬富豪們，今年200天和家人一起留在台灣、共同生活起居，下個世代也加入家族討論，瑞銀台灣和私銀客戶見面的機會多了，共同深度討論家族議題，諸如稅制、繼承，供應鏈全球布局等細部討論進度遠超越過去，家族行為有了戲劇性的變化，「家族辦公室」的議題在台灣今年特別流行。



駱秉正指出，台灣億萬富豪今年來多能深度思考家族傳承、家族憲章、慈善、永續或ESG的投資，樂見相關議題的投資報酬率（ROI）也都上升了。



該報告亦指出，亞太地區億萬富豪達831位，今年新增221位，相較各地區突出，其中白手起家的億萬富豪達81％，高於歐非中東地區的60％、美洲的70％。就總財富來看，3,281億美元中有17％來自消費和零售領域、16％來自科技領域、14％來自原物料領域，而中國大陸億萬富豪擁有亞太地區億萬富豪財富總值50％，其財富成長41％。