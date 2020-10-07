2020年央行總裁評比 楊金龍2A入袋

又見台灣之光！環球金融雜誌（Global Finance）發布2020年全球主要國家央行總裁評比，我央行總裁楊金龍繼2019年首次評比就一舉拿下最高榮耀的「A」級後，今年再度拿下第二個A級，他聞訊還是一樣完全不居功，並強調，「這是政府行政團隊，及央行全體同仁共同努力的成果」。



今年疫情衝擊下，環球金融雜誌原訂9月16日發布的評比，延至10月7日才正式發布。楊金龍去年創下歷屆總裁首次評比就拿A級的最佳成續，這在全球央行總裁來說，也是極罕見的紀錄。他透過幕僚表示：「由於政府防疫工作做得很好，我國出口及經濟成長表現不錯，使得央行貨幣政策運作順利，這是政府行政團隊及央行同仁共同努力的成果。」



環球金融雜誌今年針對90多個主要央行總裁進行評比強調，今年隨全球飽受新冠疫情的健康危機席捲，在政治和經濟上受到衝擊前所未見，經過觀察評比各央行總裁，在經濟方面發揮良好的領導掌舵，展現有效的政策立場。通膨控制與經濟增長目標表現，透過貨幣穩定和利率管理，在貨幣政策上的表現。



楊金龍在今年全球面對新冠肺炎大爆發衝擊下，配合政府救市總動員的紓困政策，大刀闊斧將政策利率一口氣降至歷史最低，重貼現率下調1碼（0.25個百分點）至1.125％，更首次推出「定向寬鬆」2,000億元規模中小企業貸款專案融通，「直接打到」最亟需紓困、財務相對弱勢的中小企業，執行成效顯著，國內流動性充裕，資金動能足以因應經濟重大衰退衝擊，展現貨幣政策的精準、高效率。



全球主要國家央行總裁評比，環球金融雜誌的評分標準，採用類似美國學校的學生評分標準制度，共分為A至F等五級，A代表「優異」的最高榮耀，F代表「不及格」，今年結果發布時間較近年來延後，過去大多為8月底至9月初。



今年主要國家央行總裁中，同樣拿到A級的有澳洲的Philip Lowe、巴西Roberto Campos Neto、保加利亞Dimitar Radev、智利Mario Marcel Cullell、科威特的Mohammad Yousef Al-Hashel、馬來西亞的Shamsiah Mohd Yunus、摩洛哥的Abdellatif Jouahri、秘魯Julio Velarde Flores、南韓李柱烈。