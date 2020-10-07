金控職缺轟動氣象界 投入這領域年薪破百萬

氣象預報成為民眾極度關心議題，畢竟與日常生活息息相關；氣象運用也成為政府、民間政策制定參考。國內一金控開出「氣候風險管理專業人員」職缺，月薪最高9萬元，年薪輕鬆破百萬，且不用負擔管理責任，引起氣象界熱烈討論。

職缺工作內容為：

1.建置氣候風險衡量模型，以量化氣候變遷財務影響

2.進行氣候風險趨勢研究、提供風險因應建議

乍看和一般天氣預報並無相關，天氣風險總監賈新興指出，其實這就是大型國際企業近年奉行的TCFD「氣候相關財務揭露」（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）。

TCFD工作小組在2015年，由國際金融穩定委員會（FSB）成立，領軍的正是紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）。這個小組的任務，是擬定一套氣候相關財務資訊揭露建議，協助投資者與決策者，準確評估氣候相關之風險及機會。

賈新興進一步指出，在全球暖化的長期趨勢下，企業經營必須將氣候變遷列為風險之一，舉例來說，可口可樂若面臨氣溫每上升1度，會影響多少水資源分配，這就是TCFD的專業領域。

國泰金控2016年受邀加入「亞洲投資人氣候變遷聯盟」（AIGCC），成為創始成員之一。國泰金投資長程淑芬，本身甚至是台大大氣系畢業，2018年11月出任AIGCC主席。該聯盟定期召開工作會議，提升亞洲企業對氣候變遷的重視。

賈新興認為，氣象人員未來出路，已不再侷限於做預報、寫論文。事實上，金管會為了和國際接軌，積極輔導上市櫃公司投入TCFD，也為大氣人才提供就業管道；前提是「你不能只念大氣啦，金融、經濟等專業能力都要具備」，賈新興說。

（中時新聞網 王嘉慶）

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