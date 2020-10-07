房市發燒…央行陳南光喊話 暗示年底打房

央行副總裁陳南光在10月號《台灣銀行家》雜誌撰文提出示警，表示房價持續上漲將對台灣資源配置造成扭曲，更損及長期經濟與生產力，應在房價大幅上漲預期形成前就超前部署，防範金融循環的中期風險。金融圈解讀，若此文對準高房價而來，央行年底就會出招打房。

房市到底有多熱？六都地政局公布最新買賣移轉資料顯示，9月六都總移轉量達2.4萬棟，創下2016年以來單月新高，以目前買氣，全年有機會挑戰2014年的32萬棟水準。

陳南光示警：房地產非經濟火車頭

陳南光點出，近期房貸、修繕及建築等不動產貸款成長率正加速上升，且占GDP比重頻創新高，資源正快速往房地產相關產業集中，就連承做建商餘屋貸款的金額也是，顯示低利率、房價居高不下，價格機能完全失去作用，無法反映市場上有大量餘屋的現況。

陳南光分析，房價上漲不僅幾乎沒有「財富效果」，而且從產業關聯度來看，房地產相關產業從來都不是台灣的經濟火車頭，即使2003至2014年期間超過十年的房市多頭，營建工程業與不動產業對於台灣GDP的貢獻，卻未見顯著上升。

陳南光表示，全球各地金融主管當局，近年廣泛採用總體審慎政策與工具，來監測和穩定信用與房市的擴張，央行如對貸款成數設限，其自由度與機動性都比租稅工具來得高，效果比較溫和，也不會對首購族貸款造成影響，抵觸都更、社宅與危老重建等政策。

文中以南韓為例，南韓政府在過去3年推出20餘項打房措施，難以遏止漲勢，去年底將房貸成數降至40％到0％，並加徵綜合不動產稅及資本利得稅，但為時已晚，預期房價上漲的心理難以逆轉，房價持續飆漲。

央行表態 當心打房政策出閘

不動產開發公會全聯會祕書長于俊明與信義房屋企研室專案經理曾敬德紛紛指出，此波巿場熱度和之前不同，主要在於房地合一稅制上路，令投資需求減少，目前巿場主力主要是首購、換屋與置產族三股勢力，如今陳南光已表態，恐要留意後續是否有新一輪的房市降溫政策推出。

住商不動產企研室經理徐佳馨說，除房巿熱度外，更值得擔心的是，後疫情時代實體經濟能否在未來順利接軌，支撐現下市場榮景。

（中國時報 黃琮淵 、 王莫昀）

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