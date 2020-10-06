卜蜂買日盛金控 金管會不准

外商卜蜂集團旗下子公司CT Sunrise向金管會申請要入主日盛金控一案，金管會6日表示，雖然卜蜂集團提出產金分離的配套措施，但仍難完全符合金管會產金分離政策與要求，所以已在9月30日函復「礙難同意申請案」，即此交易案告吹。

此案是2009年金管會訂定金控大股東審查管理辦法以來，首次正式駁回產業申請投資金融機構案，將被視為「典範」，銀行局局長莊琇媛亦直言：「產金分離目前仍是我們（金管會）的政策」，產業若要申請投資金控、銀行逾10％，原則上很難被核准。

莊琇媛表示，卜蜂集團是透過設在英屬維京群島的子公司CT Sunrise向金管會申請，也是這家子公司要取得日盛金大股東建群投資（CTL）100％股權，等於間接持有日盛金24.09％，在今年7月金管會要求申報最終受益人後，這宗海外交易就必須取得金管會同意後，才能進行。

金管會強調其產金分離政策，即是要避免產業與金融密切連結、經濟力量過度集中，而卜蜂集團是多產業營運集團，現在要進入金融業，金管會亦去了解其大股東經營的事業，卜蜂亦向金管會提出產金分離的配套措施。

但經過一個月左右的審查，莊琇媛表示，經查卜蜂以及其子公司的公開資料，並無陸資成份及陸籍大股東，且卜蜂也出具無陸資聲明，並且承諾若獲准入主建群投資，將會設多家子公司，共同持有建群100％的股份，未來再逐年釋出，降低對建群的持股，以逐步達成產金分離；同時卜蜂亦承諾要找專業經理人、下一屆與新生銀行協商增加獨董席次等。

但金管會認為，卜蜂承諾要分年降低持股，「不是很確定一定能執行」，即卜蜂還是可能在入主建群投資後，長期間產金不分離，對日盛金的真實持股超過10％，違反產金分離政策。

莊琇媛表示，從力霸集團與中華銀行事件後，金管會即確定產金分離政策，但到2009年才祭出大股東審查辦法，2020年擴及最終受益人，卜蜂投資日盛金一案，即算是正式駁回產業要投資金融業逾10％的首案，未來亦會以此為標準，即卜蜂要持有日盛金逾10％已「不可能」過金管會這關。