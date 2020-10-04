元大人壽獻愛 陪長者度中秋

為了讓長期住在護理之家、無法與親人共享天倫之樂的長輩們感受到中秋團圓氣氛，元大文教基金會偕同元大人壽「銀向陽光長者陪伴列車」的志工特別在中秋節前夕，帶著營養品及點心來到花蓮基督教門諾醫院壽豐護理之家與長輩一起提前歡度中秋節，希望透過溫暖的互動陪伴，讓長輩有個難忘的中秋回憶。

持續關注弱勢兒少及長者照護議題的元大人壽，鼓勵員工秉持慈悲心積極投入各項公益行動，以貢獻一己之力。於9月24日在元大文教基金會的用心安排下，前進門諾醫院壽豐護理之家，與長輩們閒話家常並一起製作紙捲花。

在互動過程中，有位爺爺開心地向陪他做紙花的志工道謝，說著說著竟感動地哭了，一旁的志工馬上握緊爺爺的手，鼓勵他要開心過日子，門諾醫院的督導也幫爺爺的作品拍了照分享給他的家人留念。

那一刻無論是現場的工作人員或是服務的志工們都受到莫大的感動，深刻感受到陪伴不僅是給予長輩們溫暖，也讓自己更確認擔任志工服務的使命感與意義，正如元大人壽的經營理念「給一個機會幫助他人，同時也幫助自己」，付出的當下，自己獲得的通常不比受的一方少。

元大集團長期投注公益關懷，與門諾醫院合作15年不間斷，元大文教基金會每年中秋、年節前夕，都會號召元大志工專門到門諾壽豐分院陪伴長輩，基金會表示，今年雖然有疫情影響，但元大對公益的付出投注更多，愛不停歇。

持續挹注資源在社會關懷上的元大人壽，向來鼓勵同仁在工作之餘，也能主動跨出一步，展現慈悲心關懷弱勢族群，在職場外貢獻一己之力。這次擔任服務志工的元大人壽同仁們都表示收穫滿滿，尤其和同事們一起服務，更能感受到團隊落實「榮譽感、慈悲心、貢獻力」的共識，大家的心更緊靠，展現出更強大的團隊行動力。