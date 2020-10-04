外銀搶高端財管 祭美元優利

新台幣對美元頻頻衝刺28元，有民眾心動想要買些美元當庫存，但又考慮活存年息0.01％過低，花旗、滙豐、渣打等外商銀行趁機大推美元活存／定存階梯型優惠利率專案，最高年息達1.6％，但三家銀行也都設定特殊條件，客戶要符合資格才能拿到高息。

花旗台灣罕見開出5千萬美元的額度，提供財富管理或私人財富管理的新開戶客戶可承作一年期「美金步步高定期存款」，優惠利率的設計有四個階段， 每三個月一期，第一期年利率0.4％，之後0.8％、1.2％，及至第四期就有1.6％。

花旗銀行表示，每一期期滿時，將依存入本金當時該行牌告的商品各期利率，依單利，按其實際存款期間天數付息一次，利息將存入客戶原開戶的美元活存帳戶。該設計是針對高淨值資產客群，新客戶自他行匯入或存入新資金到花旗帳戶，最低承作金額要從3萬美元起跳，且一年期的設計能帶動客戶把美元部位留在花旗。

同樣針對高端財管客群， 滙豐、渣打的優利專案設計也極具競爭性。 滙豐台灣11月30日前推出外幣優利活存專案，提供活動期間內新開立「卓越理財」及「運籌理財」客戶，包含數位帳戶，活存在美元帳戶的金額需在活動期間維持1.5～3萬美元水位，就能拿到年利率1.2％，一旦不符合條件，該帳戶年息馬上回到0.01％。

渣打銀行的「美利人升」雙幣活存加碼專案則用新台幣搭配美元或人民幣，和前兩家外銀不同，渣打的優惠專案不限定新開戶，但客戶需作到兩個基本步，第一步是完成登錄，第二步是新台幣活存平均餘額要達新台幣100萬元，就能享有美元活存新增資金最高加碼1個百分點的好康，若能成功推薦親朋好友，最高可適用1.3％的年息。

渣打財富管理認為，美元在疫情解封之後普遍呈現弱勢，然而歐元、英鎊對美元匯率似乎也沒太強，美元仍會趁勢小拉回，歐元也仍有修正的空間，財管客戶能依個人需求在美元弱勢中尋求適當買點。