境外資金信託專戶 磁吸34億

看好境外資金回流千億商機，銀行要利用信託2.0把餅做大。信託公會理事長雷仲達表示，金管會為鼓勵長期投資，回流專法開放信託專戶能以流動性佳、集中市場交易且具公募性質為原則的國內有價證券作為投資標的，信託公會2020年8月底最新統計顯示，目前已有205戶完成信託專戶開立，存入信託帳戶的金額已達到34億餘元。

境外匯回資金除享有稅負優惠，依規定須配合一定期間的閉鎖期，其中專法允許匯回資金的25％額度內得存入信託專戶進行金融投資。

雷仲達指出，該專戶受理銀行包含合作金庫、臺灣銀行、第一銀行、上海儲蓄銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行、台中銀行、永豐銀行、玉山銀行、凱基銀行、台新銀行、中國信託銀行等13家銀行，主要投資標的目前以國內投信發行的國內基金為主軸。

金管會黃天牧主委上任之後推動「信託2.0計畫」，鼓勵信託業者積極投入適當資源調整部門組織及培育專業人才，並且透過整合機構內部資源及對外跨業合作，發展為客戶量身訂作之全方位信託業務，信託業者也可藉由台商境外資金匯回契機，積極發展家族信託業務，協助企業規劃家族事業及財產之傳承。

信託公會呂蕙容秘書長表示，近年台灣金融機構積極經營更為專業的家族信託業務，尤其針對國內中小企業主，提出許多可以量身訂作客戶自身或家族財富的全方位理財分析、專業財富方案及家族傳承目的等服務項目，配合此次專法政策，許多銀行也成立境外資金匯回專業團隊，並尋求異業合作。

她指出，例如搭配會計師事務所，對境外資金匯回需求的台商提出客製化整合諮詢服務，從信託架構確立、洗錢防制作業檢核、稅務疑慮釐清、實質投資規範、資金匯回規劃等細節及整體作業流程的服務；後續則可透過專業的資產配置計劃，完成信託專戶開立，進一步結合存匯、理財、授信及信託等業務，提供一條龍金融整合服務。

呂蕙容強調，政府希望透過台商回流的資金活水推動產業轉型，銀行信託部門則可透過豐厚的財管專業、整體資源、國外營運據點等綜合服務，成為台商回流及振興台灣經濟的後援隊，引導及協助國內中小企業透過家族信託規劃達到永續經營，更能協助台灣厚植經濟實質及金融產業全面再升級。