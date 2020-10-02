恐懼氣氛轉濃 日圓重扛避險要角

政經事件成為股、匯市的動盪來源，美國總統川普確診新冠病毒直接激化波動，外銀經濟研究部門指出，美國總統大選最常左右新興市場的表現，自2000年以來，大選前夕的亞洲貨幣對美元匯率向來呈現弱勢，總體不確定性激增導致避險貨幣需求暫時上升，最先反映的貨幣將是日圓，重新扛起避險的要角。

以亞洲時間2日過午的國際匯市分析，川普夫婦確診消息一傳出，市場籠罩恐懼氣氛，美元也轉強，隨著歐洲金融市場開市，美元對大部份歐洲貨幣呈現升值。外匯交易商AXI首席全球市場策略師伊恩斯（Stephen Innes）指出，「這是正常的市場最初反應，歐美投資人需要在周末到來前為資產進行避險」，雖然美元是標準避險貨幣，但避險資金仍不敢重金布局，似乎日圓、瑞典克朗是更安全的避風港。

澳盛銀行經濟研究部門才剛發布，美國總統大選對亞洲貨幣之影響的分析報告，回頭自2000年小布希競選總統看起，分析爾後五次美國總統大選期間亞洲貨幣兌美元的變動，試圖了解亞洲貨幣的「行為表現」，依DXY指數和美元／亞洲指數進行平均，分析期間則約是11月初選舉日期之前後100個交易日。

澳盛銀團隊就研究結果指出，亞幣匯率會呈現三個階段：1、美國總統大選臨近之前，亞洲貨幣歷來傾向兌美元走弱。2、在選舉日和就職日之間，亞洲貨幣會有短暫的喘息時間。3、就職日後，亞幣的弱勢趨於恢復。

然而，該團隊提醒，「這次可能極不相同！」，其一是新冠疫情大流行，經濟景氣和政策措施都不同於以往，其二，總體不確定性激增，將導致避險需求的暫時上升，例如不同時段的民意調查結果攸關亞幣的表現。相較於過去歷屆大選，今年看來亞幣會上演波段性走升的劇碼。

台幣估明年站穩28元

伊恩斯亦分析，美國大選此次辯論之後，市場押注拜登獲勝機會約60％，在川普夫婦確診後立即上衝到90％，這般的大選結果預估，對亞洲供應鏈會帶來好處，亞洲將緊隨中國大陸經濟復甦，亞洲出口導向的經濟體可望景氣轉佳；而在亞幣中，受益最大的是人民幣、韓元和台幣，近期人民幣對美元已在反映此一現象。市場上對於台幣對美元匯率估測，在大選後將呈現走升，明年1月後將挺升站穩在28元。