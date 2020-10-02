行庫避雷 祭三大機制防呆帳

疫情衝擊，國銀的國內及海外違約授信案件皆增多，為了降低相關衝擊，公股行庫祭出三大機制，防止呆帳持續產生。

一是加強授信訪談並多方蒐集分析外部資訊以落實徵信查調工作。二是採取保守審慎的授信原則，以能提供適當擔保或信用條件較佳者為優先承作對象。三是從國家風險配額、集團風險配額、海外分行產業曝險控管原則等信用管理機制，並定期監控風險限額的使用情形。

國銀主管指出，景氣好的時候，銀行看重的是產業爆發性、成長性，而現在遇到景氣逆風，看的是哪家銀行能趨避風險，踩到地雷較少，就能在海外獲利上勝出。也因此，現在各國銀積極強化對海外高風險地區，或未來產業前景有疑慮的企業，辦理授信或投資其證券的風險控管，希望能夠有效趨吉避凶。

華南銀行主管指出，受中美貿易戰及新冠疫情影響，除了風險控管外，也會在海外放款業務上，持續推展優質聯貸案，並深耕當地，以開拓自貸案為輔，強化當地客戶開發，以建置授信資產部位。

臺灣企銀主管分析，現在的機制上，除了每日監控國家及產業限額動用情形外，更會每月陳報風險管理委員會、按季陳報董事會，讓整體高階經理人員可以隨時掌握海外授信及產業曝險情形。

另外，臺企銀對於政經情況不穩、債信風險偏高的國家或地區，暫停其額度的動用，自今年4月迄今，已暫停阿曼、奈及利亞、寮國三國的國家風險限額，以因應其日益升高的國家或地區風險。

整體來看，看好區域或國家為越南及台灣，看壞區域或國家為大陸、西班牙及產油國家。細分產業方面，看好綠能、風電、再生能源等乾淨能源產業，看壞為石油天然氣及石化製品、紡織服飾、體育用品、娛樂休閒及專門技術服務產業。