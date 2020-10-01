紓困案成關鍵 合庫Q3聯貸奪冠

紓困及離岸風電聯貸案左右第三季國內聯貸排名大洗牌。根據聯貸市場最具指標性的REFINITIV（前BP）最新出爐的統計結果，今年前三季的聯貸管理銀行排名，由合庫以市占率14.8％奪冠，二至五名分別為台銀、兆豐、中信銀、一銀；若以擔任共同主辦行的聯貸排名來看，前五名則分別為台銀、合庫、兆豐、華銀、土銀。

聯貸圈人士指出，今年第一季的聯貸案由離岸風電掛帥，由於離岸風電動輒數百億元，因此直至第三季，多家日系外銀在今年前三季的聯貸排名仍位列前十或前15大，例如三菱日聯、三井住友銀行在今年前三季排名分別位列第九、十，中信銀位列第四大，日系瑞穗銀行名列第14大，均和離岸風電聯貸案有密切關係。

新冠疫情之後的聯貸紓困，則是離岸風電之外，左右聯貸排名的另一大因素，從第二季之後直至第三季，紓困聯貸就成為左右排名的關鍵，例如在第二季聯貸排名奪冠的台銀，除了國巨450億元、友達光電325億元聯貸，包括長榮、華航兩大航空各200億元紓困聯貸案的承作，均對台銀在榜上的成績有加分效果。

第三季聯貸由合庫奪冠，同樣與紓困聯貸有密切關係，合庫先承作文華東方紓困聯貸案200多億元，之後陽明海運約80億元的紓困聯貸也在第三季簽約；而位居第三名的兆豐銀則有長榮海運紓困聯貸80億元，以及中鼎工程近200億的聯貸案。

至於彰銀、土銀、華銀等三家公股行庫，則位列今年前三季聯貸案的第六至第八名，等於前十大有七席由公股行庫拿下，金融圈人士指出，這可見聯貸案紓困對左右排名的重要，由於疫情對產業的衝擊仍在，全球景氣何時復甦尚不明朗、需求萎縮等問題，均造成產業營運的困難，因此預計今年第四季，聯貸排名應該仍會受到大型紓困案左右。