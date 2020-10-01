台幣匯價勁揚 美元聯貸墜谷底

新台幣匯價勁揚，美元聯貸來到空前新低。根據REFINITIV（前BP）聯貸統計，出具台灣從2012年以來每季聯貸案量最新統計結果，今年第三季的國銀聯貸案的美元聯貸來到空前新低水準，除了海外布局需求低迷，另一關鍵就是新台幣匯價勁揚。

REFINITIV的統計結果顯示，第三季的聯貸總金額僅100億美元，等值近新台幣3千億元，但美元聯貸案的部位連其中一成都不到，也創下至少2012年以來單季新低紀錄。

聯貸圈人士分析，第三季的總聯貸案量除了靠紓困撐大局，其他與營運周轉金或資本性支出相關的聯貸案則清一色以新台幣為主。

大型行庫主管分析，美元放款利率現在隨LIBOR、TAIFX等指標利率大降，已來到空前新低水準，同時也拉近和新台幣放款利率間的距離，但由於企業在國際景氣不明朗，區域經濟動盪不安下，對海外生產事業的布局也趨於保留，因此借美元的需求不高。

再來則是新台幣匯率升值，使得儘管美元放款利率已來到空前新低水準，但在新台幣走強且頻破紀錄的效應下，企業主仍偏向「先借新台幣，等匯率有變再換成美元」。

除了企業主本身的借款需求不高，銀行對於相關的海外借款也極度小心。面對美元聯貸需求低迷，金融圈人士分析，「供需雙方都有原因」。就銀行的供給面來看，由於海外踩雷事件頻傳，因此對於相關的海外放款也更加小心，除了對外企提高警覺，對於台商相關的海外聯貸案，銀行也同樣更趨於謹慎，其中最明顯的，就是多家銀行的美元資金的存放比大降。

至於新台幣聯貸案向來是公股銀行的天下，更何況還有紓困聯貸案助攻，這也使得從第二季新冠疫情發酵開始，聯貸市場就重新由公股銀行當家。