台壽eClaim 奪IDC數位轉型大獎

台灣人壽「eClaim理賠區塊鏈」專案再獲國際獎項肯定。中信金控子公司台灣人壽9月30日宣布，以「eClaim理賠區塊鏈」專案獲得IDC「2020年數位轉型大獎」之「全方位體驗創新領導者」（Omni-Experience Innovator）殊榮，台灣人壽理賠部部長藍東義特別出席記者會接受榮耀。

無獨有偶，中國信託商業銀行亦以「非接觸式金融科技」獲同一獎項肯定，由中國信託銀行客戶服務部部長江恭賢出席受獎，可謂好事成雙，顯見中國信託金控全方位發展金融科技成果斐然。

台灣人壽在董事會積極推動下，運用保險科技建構多元理賠服務管道，2019年推出「eClaim理賠區塊鏈」服務，保戶赴醫院就診後，只要打開台灣人壽App，即可線上授權醫院，以區塊鏈技術傳送就醫資料予台灣人壽，即刻完成理賠申請，保戶毋須往返醫院申請就醫病歷，大幅縮短理賠流程；同時保戶可進入個人帳戶，隨時查看以區塊鏈技術加密的醫療資料，相當於擁有可攜式病歷，便於用作其他醫療諮詢用途。服務推出後客戶滿意度大幅提升95％，體現公平待客精神。

台灣人壽「eClaim理賠區塊鏈」服務，目前已與高雄榮總、新北醫學重鎮的輔大醫院，以及中彰地區擁有醫學中心等級醫師團隊的員榮醫療體系員榮醫院及員生醫院展開合作，未來將積極持續拓展更多管道，提供客戶更便利的創新服務。

IDC（International Data Corporation，國際數據資訊）為全球著名的資訊科技、電信行業和消費科技諮詢、顧問和活動服務專業提供商，自2017年起舉辦「數位轉型大獎（IDC Digital Transformation Awards 2020）」，在亞太企業整體戰略具領先及指標地位。