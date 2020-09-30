原油正2ETF 5日申請下市

元大S&P原油正2 ETF確定下市。元大S&P原油正2 ETF自救會9月29日赴金管會陳情抗議，要求金管會展延豁免下市清算時間，讓該檔ETF能撐到油價指數反彈、回到正軌。但金管會證期局官員明確指出，該檔豁免下市的門檻期限只到2020年9月30日若不符合豁免下市門檻，就是要下市，不會再展延。投資人在元大投信10月5日申請下市、金管會核准後，還有T+25日可決定賣出或等清算。

「元大S&P原油正2於9月29日、30日連二日爆大量，29日爆出17.26萬張的大量，寫下2020年4月下旬以來最大量，淨值只剩0.75元，30日繼續爆出10.8萬張大量，截至9月24日受益人還有46,650人。

金管會官員表示，「元大S&P原油正2」豁免下市的門檻期限到9月30日，豁免期屆滿後若不符合豁免下市的門檻，就回到相關下市規定；投資人在投資任何商品都要了解到，任何投資都有風險，投資前就要了解相關投資風險做好評估。

金管會指出，元大S&P原油正2在2020年4月時符合「暫時性豁免規定」，因此免於下市命運，但該暫時性豁免措施期限只到9月30日，期限後就必須回到常態規定，也就是「最近30個營業日平均淨值低於2元，該基金就要終止契約」，而截至2020年9月28日最近30個營業日「元大S&P原油正2」ETF平均淨值僅0.84元，已達下市門檻。

元大投信指出，元大S&P原油正2已達下市條件，10月5日就會申請終止信託契約，當公司接獲核准終止信託契約、發函證交所申請下市日（T日）起，投資人可在T+25日內賣出。