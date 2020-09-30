手機門號就能轉帳 8家銀行先行開辦

金融服務再升級，財金公司今天宣布，土地銀行、第一銀行、彰化銀行等8家先導金融機構今天起開辦「手機門號跨行轉帳服務」，輸入手機門號就能轉帳，其他金融機構也會陸續上線。

日常生活中，民眾跨行轉帳時，常常發生忘了帳號、轉錯帳號、輸入錯誤等情況，導致民眾轉帳時，必須再三檢查，避免因為「胖手指」徒增困擾，這也是絕大部分民眾都很有感的使用痛點。

為了讓民眾的金融服務體驗升級，財金公司去年開始規劃「手機門號跨行轉帳服務」，手機門號就能作為銀行帳號，轉帳更加方便；但因今年初爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，進度推遲，今天才正式開辦。

財金公司今天發布新聞稿表示，為了提升電子支付體驗，讓民眾能以手機號碼作為跨行轉帳的識別資訊，財金公司協同金融機構規劃建置「手機門號跨行轉帳平台」，其中土地銀行、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、三信銀行、遠東銀行、元大銀行及凱基銀行等8家先導金融機構率先於9月30日開辦。

財金公司說明，初期先以「網路銀行」及「行動銀行」為此服務註冊及轉帳入口，提供創新數位金融及行動支付服務；民眾可以透過開辦銀行的服務通路「網路銀行」及「行動銀行」，將手機號碼與銀行帳號綁定後，就可以用手機號碼取代難記的銀行帳號，大幅提升民眾溝通跨行轉帳的便利性。

首波啟用手機門號跨行轉帳服務有8家銀行，財金公司表示，相關金融機構正在加緊開發測試，預計有20多家金融機構陸續於109年底至110年第1季上線。