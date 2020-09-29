2021渣打馬拉松 號召3萬跑者勇不放棄

全台最大、最多視障跑者參與、最具指標性「2021渣打台北公益馬拉松」，將於2021年1月24日開跑。賽事冠名贊助的渣打國際商業銀行現在就要和跑界好友預約明年第一跑，9月29日下午4點起開放一般報名，有約3萬個名額。主辦單位透露，第一波早鳥報名1萬2千個名額在開放報名4天內已全數額滿。

渣打銀行總經理林遠棟表示，渣打臺北公益馬拉松邁入第八年，歷年來透過賽事持續推廣全民體育風氣與關懷弱勢的公益精神。今年全球面臨疫情衝擊，更需要集結大家的正面能量，攜手戰勝挑戰，期盼能將這樣「勇不放棄」的精神，透過賽事發光發熱，成為應援弱勢族群的力量。

「渣打台北公益馬拉松」於2019～2021年連續三年向跑者傳奇人物致敬，與施華洛世奇合作的三年一套系列獎牌，即將邁入最終章。2021年度以「Never Give Up勇不放棄」為主題，向日本馬拉松紀錄保持人大迫傑致敬，主辦單位表示，以施華洛世奇水晶切割成象徵Futuremakers全球公益計畫的蝴蝶展翅，不僅展現關懷弱勢的精神，更激勵跑者只要保持堅定意志，就有希望實現夢想。

此次賽事除持續招募視障陪跑員，協助視障選手完賽，更首創戰隊活動，由奧運國手張嘉哲、時尚名人莫莉擔任「超級戰隊」與「時尚戰隊」隊長，率領跑者突破自我。

渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳表示，2020年「渣打台北公益馬拉松」首度開放跑者報名時自由捐款，即有近2千名跑者熱烈響應，募得善款超過新台幣250萬元，展現對於賽事公益精神的高度認同。

2021渣打台北公益馬拉松也將持續透過賽事捐款投入Futuremakers全球公益計畫，在賽事報名時，也開放跑者自由勾選公益捐款。截至2021年賽事為止，渣打銀行透過賽事捐款將累計超過新台幣6,800萬元，幫助視障與中低收弱勢青年追尋職涯夢想。