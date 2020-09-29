投信史上最大罰度 街口董事胡亦嘉遭解職

硬要推街口託付寶，胡亦嘉痛失街口投信董事職務。金管會29日宣布，街口投信與合作機構進行的廣告文宣，有令投資人誤信保證獲利，同時意圖透過切割方式規避金管會監理，且胡亦嘉一個人掌控街口投信、街口電支、街口金科，遵法意識薄弱，破壞公司代理人制度，所以解除胡亦嘉董事職務。

由於金管會正在推動電子支付與電子票證條例二合一的修法，銀行局主祕童政彰表示，未來會授權訂定電支機構負責人的消極及資格條件，目前會加強對街口電支的監理力度，胡亦嘉因為法遵意識薄弱，讓公司治理失靈，被證期局解職，未來若電支機構負責人資格條件上路，胡亦嘉將被「自然解任」。

即胡亦嘉因為要硬推街口託付寶，恐五年內都不得再踫金融業，代價十分慘重。

同時街口投信被罰300萬元，並給予警告處份，並要由獨立會計師簽證其內控改善報告，在金管會認可之前，金管會將退回或不准街口投信申請募集或追加募集基金，不得增設新據點、投資大陸等；並限制街口投信不得受理投資人透過電子支付申購買回所經理的「街口多重資產」基金，同時街口投信前總經理莊鈜富亦被停職一個月。

街口投信監察人是街口金科法人代表，即街口支付法務長林芝羽未具獨立性，金管會要求公司改選適當監察人，最好是獨立公正的人選，且要求持有街口投信20％的法人股東國票證券善盡專業股東的義務，督促街口投信落實公司治理機制。

證期局副局長郭佳君表示，胡亦嘉遵法意識薄弱，一人實質掌控三家公司，造成街口投信董事會被架空、監察人失去功能、董總形同虛設、公司內控機制無法運作，金管會公文到後，胡亦嘉將立即撤職，不得再直接或間接干涉街口投信的業務，希望街口投信能回歸正軌。

街口投信目前共有目前共有13檔基金，包括10檔證投信基金及3 檔期貨基金，到8月底規模146.9億元。

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