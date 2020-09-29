多點保證！ 銀行兼營保經代成本再增二千萬

銀行兼營保險經紀人、代理人業務，成本要增加。金管會29日表示，將預告保險經紀人、代理人管理規則，其中銀行兼營保經代業務現行指撥營運資金是3千萬元，未來要提高到5千萬元，在法規上路後一年內調整，法規預計最快11月生效。

若是一般保經代公司，原本要求最低資本額500萬元，未來新成立者要拉高到3千萬元，若要經營再保經紀，最低實收資本額3千萬元，若是保險經紀公司兼再保經紀，資本額則拉高到5千萬元。

不過考慮保險經代公司很多都是小規模公司，要求馬上拉高資本額恐衝擊過大，因此保險局表示，現行已有保險經代執照的公司，在股權或資本額移轉達50％以上時，要在股權交割日或轉讓日次日起六個月內達到要求的資本額。

此外，就是考慮純網銀將開業，法規也增加純網路銀行只資本適足率法定要求，且未受重大裁罰者，開業後即可申請兼營保經代業務。

且未來保險經代公司對於客戶是解約舊保單再投保新保單者，必須明確告知客戶權益損失情形，且事後要打電話確認。

這次保險局修正保險經紀人管理規則、保險代理人管理規則，除了最低資本額提高、增列純網銀條款外，還增加保經代公司負責人未來應具備一定資格條件，增加曾任銀行兼營保經代業務部門經理五年以上，才可出任保經代公司總經理；銀行兼營保經代部門副理三年以上，可出任保經代公司董事長、副總等，未來這些人事也要經金管會認可。

再者是再保經紀人，未來除非三種特殊狀況，即當地國不允許非當地註冊再保經紀人安排、有國外母公司或同集團代理簽有委任契約、其他經主管機關同意者，否則必須直接洽國外再保公司安排合約，不得再轉洽國外的保險再保經紀人，以免出現監理缺口。

延伸閱讀

黃天牧上任四個月 勇開56張罰單

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!