台新金：願與政府共商彰銀案 勿過度臆測

針對彰銀案的解決方向，台新金控指出，行政院院長於今年8月27日公開對外表示，不會讓台新吃虧，該公司甚感欣慰，但財政部迄今仍未與台新金洽談彰銀解決方案，故針對媒體報導的財政部尋找接手對象或價格，該公司全無所悉，目前仍是一本初衷，很願意與政府共商解決此案，希望外界勿做過度的臆測。

台新金強調，尤其報導中引述該公司投資彰銀還賺125億元情事，與事實不符，因為台新金當時是以溢價42％的365億元標得彰銀股權，投資15年來，期間雖有配息配股，但加計實際資金成本後，不但沒有獲利，反而還有相當的虧損，因此報導中的市場人士說法，「顯有故意忽略資金成本，誤導讀者之虞」。

台新金認為，2005年彰銀股份標售案，當時是經過行政院政策協調委員會核定，為政府公開給予經營權的招標案。台新金與財政部間就彰銀經營權，也經過三個審級法院的四次審理，確定具有契約關係存在，所以台新金持有的彰銀股權，其價值應包含經營權，故台新出售彰銀持股價格的考量因素，應具有合理性。

台新金控重申，有關彰銀案的相關部份，希望外界不要做過度的臆測，造成政府及台新金的困擾，也期待彰銀案可以早日在合理的前提下終結。

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