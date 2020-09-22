凱基銀投資展望 Q4金融市場「有驚無險」

凱基銀行今天發布第4季投資展望，儘管疫情、美國總統選舉及美中關係是影響投資市場的三大因子，但第4季金融市場不至於驚滔駭浪，比較可能會是「有驚無險」。

凱基銀行認為，部分國家疫情捲土重來，可能產生短期衝擊，但應不會發生今年初的全球恐慌性下跌；此外，投資人不須太過擔心美國總統選舉結果，預期美中在選後將尋求對話契機，使雙方關係暫時緩和，9月、10月的市場走勢才是影響選後行情的關鍵。

凱基銀行進一步指出，從近日疫情再起並重新宣布封城的印尼股市，以及國際間疫苗研發進度來看，推測第4季疫情就算於部分國家再度擴散，對金融市場只會產生局部且極短暫的影響，不會再見到如今年2、3月般全球恐慌性下跌；甚至病毒擴散的消息一出，反而成為股市的買進良機。

至於美國總統大選結果，凱基銀行分析，統計歷次美國總統選舉，「選前經常上漲、選後通常下跌」，因為現任者通常藉著執政優勢，端出利多政策以營造選前行情，創造自身勝選續任的條件。

不過，今年無論誰當選，凱基銀行表示，市場都很容易在事後找到「利多」的理由來炒作，所以選後行情應回到選前行情來決定；如果選前走勢不斷複製8月頻創新高行情，選後投資人可能會趁機進行獲利了結；反之，若選前行情受到壓抑，甚至大幅度折回，選後則自然形成利空出盡的有利局面。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，觀察今年以來國際股市，趨勢性產業類股如5G、AI、IoT、通訊、電動車、替代能源引領風騷，9月蘋果及特斯拉帶動估值過高疑慮的科技股回跌，預示第4季循環性產業如天然資源、礦業、能源、工業、不動產等類股，可能有所表現；而美元在聯準會持續無限量化寬鬆下，預期還會走弱一陣子。

綜合上述因素與趨勢，張冠雄認為，第4季金融市場不至於驚滔駭浪，更可能是有驚無險。

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