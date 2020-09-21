91天期國庫券貼現率 10年新低

中央銀行21日代財政部標售250億元的91天期國庫券，決標貼現率下滑至0.2％，創逾十年新低紀錄，較6月同天期的0.28％大幅下滑8個基本點（1個基本點是0.01個百分點），主要因銀行閒置資金積極搶標的結果。

根據央行公布91天期國庫券標售結果，吸引1,137億元資金進場搶標，投標倍數4.55倍、創逾九年最大量，遠高於長期平均倍數約兩至三倍，使得決標貼現率大幅下滑，低於市場預估的0.24～0.26％區間，且全數由銀行得標。

銀行資金調度主管表示，央行上周第三季理事會決議利率續凍，多少也是因為市場不缺錢，閒置資金滿溢無處去化，仍積極搶標相對穩定的券及債。並且上一期6月標售的91天期國庫總額有300億元，這一期足足少掉50億元，「銀行當然搶得更兇，貼現率就比預估區間低很多」。

今年來不論是國庫券、定存單及公債標售，得標利率屢屢下探，全因銀行閒錢實在太多。銀行資金調度主管指出，尤其91天期短天期國庫券，最受短期資金配置青睞，就連外資保管銀行也進來搶，這次貼現率大幅滑落，本就在預期之中。

目前資金氾濫情況，從央行未到期定存單餘額，9月以來一直位在8.3兆元以上的史上最高水位區可知。銀行資金調度主管認為，其實不止短期資金滿溢，中長期資金也一樣氾濫，反應在台債5年券及10年券殖利率，續位在0.3％及0.399％的低位，即中長天期債也相當搶手。

銀行資金調度主管強調，91天期國庫券貼現率，史上最低為2009年4月的0.086％，目前尚有一段距離，預估後續標售的91天期國庫券貼現率，還會繼續下探。