元大龍頭基金閉鎖期打開 贖回僅兩成

高達570億元的元大台灣高股息優質龍頭基金閉鎖期21日打開，由於配息級別占整體規模近半，加上成立半年以來報酬率約15％，21日贖回金額近兩成，和過去閉鎖打開約四成贖回經驗相比，投資人明顯惜售。

元大台灣高股息優質龍頭基金募集期間約有6萬投資人參與，瞄準台股高殖利率優勢，精選各產業龍頭企業，訴求成長潛力與收益分配的投資機會，首創月月配加年終配加收益平準金概念，今年3月募集期間正逢疫情引發股災，3月底規模達467億元、創下紀錄，而截至8月底規模又繼續成長來到570億元。

過去因為投資人偏好獲利了結，新基金閉鎖期打開後贖回金額大約達四成，股票型基金比重通常又更高，元大投信在閉鎖期打開之前就已經準備因應可能贖回的資金需求。

依據證交所資料，目前台股集中市場8月底最新現金殖利率仍有3.49％，元大台灣高股息優質龍頭基金進場點相對較低，預估配息率有機會優於集中市場，因此投資人繼續持有基金的意願相當高，9月底將進行第一次配息評價。

隨各國經濟解封、疫苗研發有望，加上美國聯準會（Fed）設定高升息門檻，官員預估明年，甚至2023年底前，都會維持目前的低利率水準，資金充沛的環境下，仍有利股市表現。短線市場或許會出現高檔震盪，建議透過定期定額共同基金，分散進場時間點，聰明掌握資金行情下投資機會。

這次新基金打開閉鎖出現惜售，主要和基金特性以及投資人持續看好台股有關。元大投信表示，因為其中配息級別的規模占比原本就近半，多數投資人長期持有，打算追隨著台灣優質龍頭企業一起成長，並不想要贖回；9月以來，定期定額申購情形熱烈，很多投資人都是單筆投資再搭配定期定額。