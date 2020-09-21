衝綠色金融 要真綠不要漂綠

金管會主委黃天牧21日指出，有些金融業表面支持綠色金融、永續發展，卻擁有很多石化資產，金管會將特別「聽其言、觀其行」。現在亞洲有兩國在拚「綠色金融中心」，他認為台灣也要有這樣的企圖心，讓台灣金融業、上市櫃公司可以在區域、全球扮演重要角色。

黃天牧指出，金融業的錢可改變世界，因為金融業可投資、融資，透過對永續發展的執著，是可以改變這些被授信和被投資公司的看法，就是所謂的「議和」。對上市櫃公司來說，則是要如何轉化自己經營策略，把財務性和非財務性間並重，重視永續報告、做為上市公司發展策略之一。

黃天牧認為，永續發展和永續金融的推動、不能一蹴而成，也不是法規規定，要多階層、多面向的努力。

金管會8月公布的「綠色金融2.0」方案有三大重點，第一是更好的資訊揭露，包括對綠色金融和永續發展定義，什麼是真正的綠色、而不是「漂綠」；還有何謂真正的永續、永續的意涵，包括金融穩定委員會所發布的氣候變遷相關資訊揭露的規範，如何做適度分類和標準設定，會讓大家有共同的標準去遵循。黃天牧強調，資訊揭露和資訊規劃很重要。

二是鼓勵業者多參與國際事務，包括簽署低碳協定和赤道規定等。他指出，金融業做了一些，但上市櫃公司要做更多，透過國際間參與、了解這個議題對金融業和上市櫃公司有何風險，且風險的另外一邊就是機會，要研究這可帶來什麼樣的商機。

黃天牧強調，這中間有包括一些特別問題，有的金融機構表面上很支持，但擁有的「石化資產」卻很多，所以要「聽其言、觀其行」，金管會也會特別注意。

第三則是透過集體力量，讓大家共同努力、可以促成台灣在永續發展、或是因在永續發展上的努力，在區域間和國際間扮演重要角色。

黃天牧指出，2020年是法國外交部長在1950年提出舒曼計劃後的70年，有了該計畫才有後來的「歐洲煤鋼共同體」，也才有了後面的歐洲共同市場、歐盟；這代表處理國際問題需要共同努力，不能靠單邊努力，所以永續發展的問題需要大家共同努力。