多元投資固產 防禦投資上策

投資若要超前部署，可用三大指標當作參考依據，包含央行動向、消費動能與企業償債狀況來見微知著，操作上則可納入優質、多元化的固定收益資產作為防禦性投資策略。



鋒裕匯理資產管理分析，綜觀整體市況，現階段支持風險性資產的正面因素漸消退，包含未來的擴張性財政與貨幣政策的規模不太可能再跟第一次相提並論，任何不合預期的消息，都將牽動市場的風吹草動，投資人在挑選資產時應保持審慎並注重流動性，不妨核心配置中納入優質資產，例如優質公司債、高信評的資產證券化商品、具避險特質的政府公債等。



三大指標方面，首先，各國央行已開始放緩資產負債表擴張速度。鋒裕匯理資產管理分析，預期主要央行將會以高度審慎的態度進行退場，以免干擾經濟復甦的果實，但此舉仍將對金融市場造成相當的影響，當寬鬆貨幣政策釋出的熱錢不再快速流入，可能會在市場掀起波動，投資人宜提早因應，並留意波動度較低資產。



其次，消費動能是經濟能否持續復甦的關鍵。全球最大的經濟體美國的消費支出月增率，從5月的8％滑落至1.6％左右，顯示復甦力道雖在但逐漸放緩；而第二大經濟體的大陸主要消費支出大多較2019年下滑。不過，鋒裕匯理資產管理看好大陸將率先走出疫情陰霾。短線來看，市場消費動能表現尚屬溫和，惟須持續留意未來動態。



最後，企業償債能力將是下半年焦點。疫情大幅影響企業的銷售額度，也影響企業的償債能力。觀察到整體企業獲利／利息支出能力正在下滑，這意謂公司可能正面臨負債較高、獲利較少、利息支出壓力相對過去大的現象。事實上，現階段很多產業還未恢復到疫前表現，有不少公司靠補貼政策維持生計，投資人要謹慎留意未來企業違約的問題，可透過主動式操作慎選出基本佳的發債企業。



鋒裕匯理資產管理指出，對債券市場略持正面的看法，偏好現金流穩定的優質公司債所發行之長天期公司債。產業類別方面，消費與住房市場在這次疫情危機中，展現抗跌能力，持續對非機構發行的證券化住宅不動產持正面看法。



鋒裕匯理美元核心收益債券基金22日將展開募集，由華南銀行擔任保管銀行。基金集合三大優質收益來源，預定國家布局將以美國為主，產業則聚焦金融業等，並提供完整級別，包含五大幣別新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣、前收（A）／後收（N）、累積/配息，共有20個級別，以滿足投資人多元的理財需求。