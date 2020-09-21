新首相上任 日股後市俏

經歷近八年的「安倍經濟學」時期將隨新一任日本首相上任後結束，新任首相的菅義偉將展開「菅經濟學」，由於日企明年獲利將大幅成長四成以上，使得法人看好日股後市。



富達國際日本股票主管丸山隆志（Takashi Maruyama）認為，日本資訊科技股蓄勢待發；安本標準投信和瑞銀則偏好優質消費及周期性股票。



安本標準投信投資長彭炫通表示，安倍晉三雖離開首相一職，預期繼任者菅義偉仍將延續安倍經濟學的理念，日股後市可期，尤其看好工業生產與消費類股的表現；目前看好日股基於三大理由，首先，日股與景氣循環連動性高，儘管新型冠狀病毒疫情短暫影響了日本對美國的汽車出口，但日本工業生產和消費者信心均回升，若經濟動能持續復甦，將帶動日股表現。再來，目前外資在日股的佈局上低於基準指標，一旦日圓走弱，強勁的外資流入也對股市有所幫助。最後，日股基本面持續改善，尤其是在公司治理和股權報酬率。



富達國際日本股票主管丸山隆志則看好日本科技股，因相對美國科技股漲幅小。丸山隆志表示，在安倍第二度執政期內，日本及美國股市，均看到通訊服務業的行業權重增加，同時金融及地產業的行業權重減少，然而資訊科技業在兩地股市的行業權重的增加幅度，卻存在頗大差距。在日本市場暫時還沒有看到IT科技領域像美股一樣出現大幅成長，隨著數位化轉型的步伐進一步加快，在日本只要是可用來提升公營或民營部門營運效率及生產力的產品和服務，預期將具有較大的成長潛力。



瑞銀財富管理投資則在近期報告中指出，菅義偉料將延續安倍的美日關係傾向並會通過跨太平洋夥伴關係協定（TPP）及區域全面經濟夥伴關係（RCEP）等，加強與亞洲國家的經濟合作。此外，瑞銀估計日企明年度盈利增長達到40％以上，國際投資者料會重回日股的懷抱。



瑞銀估計日企明年度盈利增長較今年反彈41％，重返接近疫情前水準，由於菅義偉先前表示，至少10年內無需要提高消費稅。因此，瑞銀預估會吸投資人流入且偏好優質消費及周期性股票。