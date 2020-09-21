國發基金注資金融科技 僅6件

國發基金投資新創事業近期飛速增加，通過取得國發注資的新創事業總數114家中，前三大產業別為電子科技、生技醫療、電子商務，實際執行金融科技業務的四家新創公司，全部隱身在電子科技類別，占總家數比3.5％。即使再把國發基金直接投資的金融科技相關新興事業兩家加入，金融科技在國內發展迄今能獲得國發基金青睞的新公司明顯偏少，反映金融科技類別新創事業若想在新創圈競爭資源，仍需更多的亮點，才能被看上。

據剛公布的國發基金第二季報，截至6月底，國發基金對於金融科技業的投資斷斷續續，搭配天使投資的新創事業也是始自2019年第二季。

詳細來看，國發基金直接投資／換股的新興重要事業共計58家，金融科技類累計有一卡通和COOLBITX（酷幣科技）兩家，兩家投資金額雖然都達台幣上億元，投資時間前後相差達六年。

於由法人搭配投資的創業天使投資方案，從去年第二季出現首案Robo Web Tech Co., Ltd.（瑞保科技，市場品牌「LnB信用市集」），第三季接著有阿爾發金融科技、富訊金融科技，三家公司拿到國發的投資額加總不到2,500萬元。

全球新創資金調研機構CBInsight統計，注入金融科技的資金在第二季出現反彈，較第一季成長17％，超過93億美元，雖然其中不乏超過1億美元的大型融資案，就美國金融科技投資資金的去向，明顯靠向法遵科技（RegTech）。

創投經理人分析，此趨勢是「需求導向」，全世界大封鎖導致資訊、大數據來源更混亂，十分需要就法遵部分借助結合AI科技的解決方案或新創作法，但這是台灣金融科技業的弱項。