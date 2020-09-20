六大行庫香港攬才 吸納116人

六大行庫啟動香港金融攬才計畫，吸納人數達116人。據了解，包括兆豐、一銀、華銀、合庫、彰銀、台企銀等六家公股金控、銀行的香港金融業攬才規劃方案，預計月底前陸續召開董事會通過，各大行庫人數從10～45人不等，合計約116人；依各家行庫定案的版本，晉用人才將依照職級不同，薪水介於250～500萬元間，特殊專才可以提高到650萬元為上限。



各大行庫呈報財政部及即將獲董事會通過的方案，不論人數或薪水高低都有顯著不同。其中，兆豐銀人數最多約45人，依兆豐薪資行情，若香港人才進用為副總，合計年薪及獎金約650萬元，主要晉用數金、財管、企金聯貸三種人才。



一銀方面銀行董事會已通過，正要報金控董事會，人數約在20人，薪資訂有不超過650萬的上限，晉用人才包括了風險管理、金融市場、專案融資、國際聯貸，一銀強調「會用公開公平的方式來招募」。



華銀則開出商品設計、私人銀行、高階財管等五種類型，合計約12人，另加計投信、證券子公司，金控約提報15人，目前初估香港薪資將是台灣四倍左右，因此將「以台灣市場薪資水準的四倍為上限」個別議薪；合庫則是擬聘10～11人，薪資經過薪酬委員會討論後，大約介於250～500萬元，以私人銀行、產品設計、風管等人才為主。



台企銀擬聘十人左右，年薪加獎金介於200～300萬元，擬聘財管、法遵、數金、財務投資等專才；彰銀擬聘約15人，預計23日將由董事會通過，年薪在250～600萬元不等，擬聘財管、數金、投資專才。



財政部指出，初步盤點吸收香港金融人才來台，將包括投資銀行、高階財富管理、金融科技、新金融商品設計等四大面向的高階人才，絕無對人數、薪資等訂定KPI。