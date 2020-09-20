公股銀遭爆 年薪650萬雇港人

國民黨前副祕書長蔡正元19日爆料，財政部下令要公民營金融行庫，招攬進用「香港專業人士」，每家行庫至少20人，每人年薪不得少於650萬元，根本就是掛羊頭賣狗肉，對提升台灣金融水準談不上什麼幫助。對此財政部否認，「年薪不可能強制規範」。

銀行工會曾強烈反對

先前財政部要求公股銀行加強招募香港金融人才，遭銀行工會強烈反對。據悉泛公股銀行近日陸續召開董事會，決議通過引用香港高階人員進用辦法。其中某家銀行通過的辦法，除給予豐厚年薪外，還提供每月5萬元房屋津貼，每月15萬元補助小孩讀美國學校，每年贈送2張免費機票。但也設定落日條款，若無法達到內部規定的KPI就必須走人。

對此，蔡正元質疑，香港金融界的待遇是台灣金融界的4倍，年薪650萬元在香港談不上什麼「厲害的角色」，只是普通的金融人員，這些人員對提升台灣金融水準談不上什麼幫助；台灣金融人才受低薪經濟影響，沒幾個人拚一輩子能拿到如此高薪，叫台灣人情何以堪。

藍委憂開黑店請港神

蔡正元說，接到命令的金融行庫，都是一個頭5個大，有些行庫擔心用了「香港人」與「本土台灣人」共事有問題。且香港人的退職休金，又比台灣人高10倍，不成問題也成問題，根本無法相處。行庫只好設想「開黑店」，花錢弄個「顧問公司」或「投資公司」來裝這些「香港神」。

他指出，這些「香港專業人士」，是和民進黨關係匪淺，因為害怕港版國安法想離開香港，大都屬香港金融圈的低階。

藍委曾銘宗抨擊，薪水待遇恐怕要符合市場行情，不要請到三四流人才，卻給予超高待遇；賴士葆也批，泛公股銀行的董事長薪水有一定限制，最多是部長級兩倍，財政部應說明為何可以給香港金融人才如此高的薪水。

對蔡爆料，財政部官員否認，沒有每家行庫要延攬20名的規定，更沒有硬性規定650萬元以上的年薪水準。這些專業人才各有專長、薪資都是各自面議，「年薪不可能強制規範」。

陸委會修法鼓勵攬才

財政部官員表示，目前只是鼓勵公股銀行延攬香港人才，「還沒有形成政策」。自香港反送中、實施港版國安法後，香港國際金融中心褪色，確實鼓勵公股行庫延攬專業人才來台工作，可依金融科技、商品設計、財富管理等延攬香港專業人才，強調只要人才合適、港人也願意來台，財政部立場是「樂觀其成」。

陸委會方面表示，已針對香港情勢變化，協調相關部會通盤檢討相關規範，目前國發會正進行外國專業人才延攬及僱用法修法作業，草案已於9月14日進入60天的預告階段，期能在兼顧國家安全下，爭取港澳專業人才來台發展，提升台灣競爭力。

（中國時報 趙婉淳 、 洪凱音 、林勁傑）