2年期存單利率 連七月新低

中央銀行18日標售400億元2年期定存單，得標加權平均利率0.262％，連續七個月創歷史新低，較8月的0.282％下滑2個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行主管表示，央行利率連二凍，氾濫的閒置資金尋求相對穩定去處，積極進場搶標的結果。

銀行資金調度主管指出，「央行這次利率還是沒動，後續利率重返正常化遙遙無期，定存單利率不知何年何月才會反彈」，2年期定存單得標加權平均利率再探底，符合市場預期，已延續13個月均為向下趨勢不變。根據央行公布的2年期定存單標售結果，共吸引1,545億元資金進場搶標，投標倍數3.86倍，高於長期平均的3～3.5倍之間，得標加權平均利率創新低，且低於市場預估的0.27～0.28％區間。

本周美、日、英三大央行都延續大寬鬆基調不變，我央行第三季理事會也維持「繼續寬鬆」，代表全球市場均是資金滿溢不變。銀行資金調度主管說明，其實不止2年期定存單，包括364天期定存單，以及5年、10年、20年、30年期公債等，今年以來得標利率都是一期低過一期，屢創新低水準，因為閒錢真的多到爆，從央行未到期定存單衝到8.3兆元的史上高位可知。

雖然台灣疫情控制良好，但主要國家還在延燒中。銀行主管認為，儘管各國加速疫苗研發，但最後還是要等正式上市才算數，在此之前各國寬鬆救市都不會停止。且還有中美對立衝突的後續難料，經濟前景陰霾未除，低利率沒那麼快過去，短期將看不到利率止跌反彈。

央行從2013年8月開始標售2年期定存單，提供銀行閒置資金更多去化工具，至2014年8月由100億元增加至200億元，2015年8月再調高至300億元，2017年8月三度擴大為400億元至今。但因應季節性短期資金需求增加，如每年的農曆年前，因此過去2017年、2019年、2020年的1月，均曾彈性停標一期。