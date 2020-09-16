台轉型無現金社會 恐比肯亞晚

政府對於數位金融、行動支付政策目標喊得震天響，渣打集團16日公布全球消費金融客群調查，範圍包括美國、香港等12個全球重點市場，結果台灣民眾評估「台灣徹底轉型為無現金社會的可能時間點」將會落在2036年，遠慢於其他國家，連非洲肯亞受訪者都認為肯亞能在2033年就徹底轉型為無現金社會。



「邁向無現金化」是金融領域發生結構性改變的觀察選項之一，該調查中，平均64％的全球受訪者認為，自己所在的國家「將逐漸邁向無現金化」，台灣的比重為56％，僅高於巴基斯坦（39％）和美國（52％）；和台灣競爭金融科技區域中心的香港和台灣同樣為64％、新加坡79％。



渣打集團表示，此次調查涵蓋全球12個市場、12,000位年滿18歲的消費者，調查計畫分為三階段，依序探討消費者疫情過後的收入、消費與財富管理觀念，先前已發布疫後收入報告，本次問卷則聚焦在疫情過後，全球消費習慣的轉變，其中現金使用項目，在疫情期間多數市場發生明顯改變，加速全球無現金化腳步。



過去許多調查已凸顯台灣民眾的消費支付，以現金和信用卡居多，尤其是非城市地區，現金成為唯一支付工具，行動支付、電子票證等占比已出現停滯。



渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳表示，加速數位化腳步是疫情對全球消費模式帶來的衝擊之一，此次的全球調查結果也顯示，疫情讓消費者遠離實體消費，48％的消費者也因此會更喜歡線上支付，因此才會出現幾乎三分之二（64％）的消費者期望自己的國家能實現無現金消費。



由於疫情可能透過現金流傳，此項疑慮也影響各國民眾使用ATM的行為，渣打集團指出，調查發現，多數市場中在疫情期間的ATM使用頻率大幅降低，目前ATM現金提款的使用率約只有兩年前的一半。