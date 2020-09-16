中信金 奪2020年能源管理卓越獎

中國信託金控致力環境永續發展，率台灣金融業之先，於2011年導入「ISO 50001能源管理系統」，15日獲頒聯合國工業發展組織「2020年全球能源管理領導力獎」最高榮譽「能源管理卓越獎」，為全球第一家獲獎的金融業者。

2020年聯合國第11屆清潔能源部長會議（Clean Energy Ministerial, CEM11）於沙烏地阿拉伯王國舉辦，全球能源管理領導力獎也舉行線上頒獎典禮，由財團法人台灣綠色生產力基金會董事長鄭福田與中國信託金控總經理吳一揆共同出席，印度能源部長Raj Kumar Singh頒獎。

吳一揆表示，中國信託自2012年獲ISO 50001驗證，已擴及至全台194個據點，ISO 50001的價值在於能源管理細微務實的變化，能為企業營運帶來顯著的影響，實施至今已看到中國信託在能源管理績效的提升與領導地位，感謝清潔能源部長會議給予這項肯定，讓世界看見中國信託。

中國信託金控2011年起接受經濟部能源局與綠基會輔導，導入「ISO 50001能源管理系統」，2012年成為台灣第一家獲此驗證的金融機構。

清潔能源部長會議表示，中國信託金控積極落實節能減碳政策，因應氣候變遷加劇，中國信託金控各子公司共194個據點，皆通過英國標準協會（The British Standards Institution，BSI）頒發「ISO 50001能源管理系統」等3項ISO國際環境標準驗證，能源管理績效全面提升16％，碳排放減少5,316公噸、約13.7座大安森林公園一整年的碳吸收量。

中國信託金控響應聯合國環境永續政策，總部中國信託金融園區共裝設兩套太陽能發電設備，總面積達699平方公尺，2019年共產出6萬3,865度電支應公共用電；中國信託商業銀行各分行，每個月檢討節電幅度，落實總行節電計畫，2019年共節省近203萬度電，約減少1,085公噸溫室氣體排放。

中國信託金控表示，期盼從企業內部扎根，朝全球金融業綠色典範目標邁進。