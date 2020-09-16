高市府改派法人代表 董瑞斌就任高銀董座

高雄市政府改派法人代表，高雄銀行（2836）16日上午召開臨時董事會，推選前第一金控董事長董瑞斌接任董事長職務。

董瑞斌在高雄市長陳其邁的邀請之下，重回20年前的娘家，因為他曾經擔任高銀董座。

董瑞斌16日指出，他和既有的高銀經營團隊相當熟稔，未來將配合高雄市府的政策，以支持在地企業為方向，秉持「築夢高雄、幸福大邁進」，青年築夢2.0青創專案貸款；幸福高雄首購房貸專案貸款；邁向高雄企業融資專案貸款，並配合政府和中央政策辦理企業紓困及振興貸款。

董瑞斌表示，接任高銀董事長職位之後，營運方向將以提升經營績效、提高資產品質、提升覆蓋率、強化資訊安全、以及開拓數位金融等4大方向為主軸。

他說，在提升經營績效方面，將拓展土建融及中小企業信保案件，增加外幣存款，提高活期存款比重，降低資金成本，提升手續費收入占比，改善營收結構，加強財務投資，提升操作績效，調整通路布局，發揮效益。

董瑞斌表示，未來也將強化資本適足比率、增加資本，以提高資產品質、提升覆蓋率，並且提升資安設備，加強縱深防禦，監控網路流量，以提升資訊安全，在開拓數位金融領域方面，將優化虛實通路，強化數位版圖。

新任高銀董事長董瑞斌，美國范德堡大學經濟學博士，曾任高雄市政府財政局局長，高雄銀行董事長、第一金控董事長及總經理、中央存保、兆豐票券、台酒、悠遊卡投控及台北捷運公司董事長、兆豐金控及台糖公司總經理，中國科技大學商學院院長、台灣經濟研究院財務金融所所長。

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