新聞幕後》吳東進錯愕 新光解密事件始末

新光人壽董事長吳東進遭金管會停職兩年九個月，對此他相當「錯愕」，認為自己根本「罪不至此」，且沒有干預投資部門的投資決策，也緊盯相關補救措施，且在9月認購新光金特別股，要增資新壽，面對莫名的停職處分，吳東進說，他一時間不知該說什麼。

新壽15日晚間指出，原投資長工作由資深協理廖英風代理，目前公司業務營運一切正常，全體保戶及投資人權益不受影響。至於新壽董事長由誰代理，或是要再延請新董事長，新壽表示，將在接到金管會公文後召開臨時董事會決定。

新光金也「解密」這次事件始末，即每年投資部門都有年度績效KPI及獲利預算，投資長袁宏隆因為看好美股走勢，預期首季就可能有投報率達5％，因此在年初火速加碼新台幣966.6億元，主要投資S&P ETF，且到2月24日之前，方向看對、也賺到目標報酬，原本預計3月初要實現獲利，為季報增添利潤，沒想到新冠肺炎疫情造成全球資本市場瞬間重挫，再也回不去了。新光金強調，3月初就舉行投資緊急會議，討論是否先處置或停損，但投資部門觀望了一下，來不及出手，最後3月底淨值下降，淨值比2.2％，就被金管會列為重點觀察名單。

新光金表示，2002年新光人壽增提196億元準備金事件後，聘請波士頓顧問公司進行體質再造計畫，當時就進行相關的組織再造，2007年成立「資產負債管理委員會」，吳東進出任首任主席至今，成員有新光金財務長、新壽投資長、風控長、精算主管、企劃部門主管等，負責擬定投資「戰略」及各項投資區間，訂出一整年投資戰略，每季才舉行一次會議，再檢視是否調整。新光金強調，投審會看到的投資戰略，也只是台股加碼200億元、國外股票加碼150億元之類，不會涉及清楚個別標的及具體金額。

新光金檢討，這次事件是投資部門沒料到疫情影響，一念之差來不及出手，風控部門又沒有強烈建議降低風險部位，這些都會再改善，但吳東進的確沒有介入此案，也曾為此損失暴跳如雷，要求改善。

延伸閱讀

金管會開鍘 新壽董座吳東進遭停職

新聞幕後》宏達電傷痕 逼金管會速戰速決