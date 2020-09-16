新聞幕後》宏達電傷痕 逼金管會速戰速決

金管會無預警對新光人壽「開鍘」，甚至對新光金控創辦人、也就是新光大股東吳東進祭出「停職」二年九個月的罕見重罰，讓吳東進與新壽「隔離」，最重要的關鍵還是「宏達電傷痕」，金管會認為吳東進「老毛病」又犯了，對新壽投資「指指點點」，造成新壽淨值比一度降到2.2％的「危急」程度。

保險局長施瓊華表示，對新壽開罰的依據，是金管會檢查局在2019年的一般金檢，及2019與2020年有二次對新壽辦理有價證券投資業務的專案金檢結果，查出新壽投資流程有諸多疏失，風險控管不良等。

金管會的新聞稿甚至點名吳東進長期擔任新壽董事長，在2014年時就出現過有價證券投資缺失，董事會執行停損及未實現跌價損失時，沒有適當監督及檢討，導致損失擴大。

2020年3月新冠肺炎造成全球資本市場波動，大型壽險公司淨值一個月內消失近5千億元，新壽投資的股票、基金又出現未實現跌價損失400多億元，資產近3兆元的公司，淨值降到688億元，是六大壽險公司最低者，再度勾起金管會的「新仇舊恨」，認為新壽一再出現有價證券重大損失。

金管會15日的新聞稿更直指吳東進若一直在職，將妨礙新壽確實辦理投資業務的檢討及改善，有必要在相當期間停止其董事及董事長職務。降低吳東進對新壽的影響力。

新壽的宏達電傷痕，主要是吳東進在2006年開始，就對當時的台灣之光宏達電深具信心，一路鼓勵新壽加碼到6千張，後來宏達電股價崩跌，新壽的金融資產部位也因金融海嘯出現400～500億元的未實現跌價損失，加上為了拉高淨值投資的二倍反向標普500指數型基金，造成新壽長達七、八年的惡夢。

新壽因投資宏達電的鉅額虧損，忍痛賣出手中的號稱不動產中的林志玲─新光三越A8館，一直到2015年才出清353億元的宏達電股票，實現虧損逾50億元。

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