中租迪和備銀彈 60億聯貸案簽約

中租控股繼發行特別股募資150億元，旗下中租迪和公司於9月15日完成三年期新台幣60億元聯貸案，中租控股表示，該資金將用以償還金融機構借款暨支應營運周轉所需。

該聯貸案資金用途主要為支應中租迪和公司償還金融機構借款暨營運周轉所需資金，由土地銀行擔任統籌主辦銀行，並由日本三井住友銀行、合作金庫、臺灣企銀、華南銀行、兆豐銀行、聯邦銀行、農業金庫等行庫共同參與，各參貸行對於中租控股長期務實經營均予認同與肯定。

15日由中租控股兼中租迪和董事長陳鳳龍與土地銀行董事長黃伯川，代表銀行團簽訂聯合授信合約。

中租控股近年積極擴大事業版圖，除了向大陸、東協各國廣設據點之外，在台灣也建置「全民電廠」、「中租零卡分期」、「卡車幫」等創新平台，將事業觸角延伸至各領域。中租控股表示，繼2019年推出的「中租移動生活平台」，串聯用車客戶，提供App繳款、車貸、保險、維修、加油等全方位用車服務之後，今年推出的「中租支票通-應收帳款平台」，是業界首創採用會員制，經完成會員註冊，透過線上填寫資料、送件、審核，即可快速撥款，提供中小企業不受時間及空間限制的一條龍服務。

為充實營運需求，中租控股在日前第一次以現金增資發行甲種特別股，已於9月10日正式掛牌上市，籌資新台幣150億元，以充實營運資金、強化財務結構，並為未來成長預作準備，此次聯貸案將為中租迪和再增加更多的營運資金。

中租控股2020年累積至8月自結合併營收新台幣383.6億元，年成長2％；截至7月稅後獲利新台幣93.5億元，年成長5％；每股稅後盈餘6.77元。

該聯貸案的主辦銀行土地銀行近年積極轉型，土銀表示，除原有之不動產核心業務外，更擴大辦理企業授信、財富管理業務、JCB一卡通信用卡及海外台商等業務；近年持續推動「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等多種融資業務。