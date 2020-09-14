黃天牧上任四個月 勇開56張罰單

金管會主委黃天牧520擔任金管會主委以來，四個月對金融業合計開出56張罰單，但金額合計只有4,016萬元；對照前主委顧立雄上任前四個月開出的45張、9,896萬元，金融業吃下的罰單雖然多了11張，金額卻足足少了5,880萬元。



金融人士指出，主要是黃天牧上任後「大案沒有、小案不斷」。黃天牧上任以來開出的56張罰單中，對保險業就有43張、金額2,300萬元，對象包括壽險、產險、保經代及銀行兼營保代等。對期貨業開罰12張罰單、516萬元，銀行業則僅彰銀一張、金額1,200萬元。



其中金管會9月一口氣開出16張罰單，有12張是針對期貨商因油價變負值害投資人因負值無法交易、期貨商系統無法幫客戶沖銷，家數雖多，但總罰鍰也才516萬元。



相較下，顧立雄時代可就顯得驚濤駭浪許多。顧立雄2017年9月8日、即他上任後三個月，就對中信金開出當時最高上限1千萬元的罰鍰，2017年12月底，海軍獵雷艦採購爆出慶富詐貸案，顧立雄一口氣處分14家銀行、開罰4千萬元，該案以一銀被罰最重，吞下千萬罰單，土銀與高雄銀各吃800萬元罰單。



因慶富案遭罰的銀行包括一銀、土銀、高雄銀、台銀、兆豐銀、台企銀、華銀、合庫、彰銀、輸出入銀行、新光銀、元大銀、台中銀、大眾銀等14家，創近年同一時間、宣布同一案件開罰最多銀行案件。



反觀黃天牧上任以來，目前只開出唯一一張破千萬元罰單，就是彰銀理專監守自盜案；但玉山銀行因理專監守自盜成為累犯，本月可能再出現高額罰單。2月玉山銀才因前理財專員挪用客戶資金3,600萬元，遭金管會重罰1,200萬元，6月又爆出理專疑因投資失利，涉盜領17名客戶存款，涉案金額達1億985萬元，預計裁罰結果本月出爐。