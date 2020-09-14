一銀 首創夢想存錢計畫

累積畢業旅行資金讓青春無悔、學習第二專長創造斜槓人生、養隻療癒寵物排解孤單、甚至財富自由享受人生，無論夢想大小，都需要「錢」的支持。第一銀行攜手生態圈夥伴「Money錢」，與旗下「存錢小豬公」APP合作推出「夢想存錢計畫」，讓客戶直接透過「存錢小豬公」App設定圓夢目標金額與期間，藉由雙方API串接，即可連結至一銀的iLEO APP，將錢存入iLEO數位帳戶，養成數位化規律儲蓄好習慣。

一銀2020年夢想大調查顯示，32％客戶會選擇透過存錢超前部署夢想基金，但卻常常半途而廢，如何養成存錢習慣且堅持到底成為最大課題。一銀團隊運用設計思考方式，從客戶旅程出發，改變紙鈔、銅板的存錢方式，讓客戶透過夢想存錢計畫，每日彈性於100～3,000元內自由存入，存款合計最高72萬元內享1.2％高利活儲（含iLEO數位帳戶12萬元及夢想存錢計畫加碼60萬元），為目前一銀一般活儲牌告利率的15倍，也高於各天期定儲利率，並得依需求隨時中止計畫提領資金，利息不打折，協助年輕人加速完成目標。

一銀總經理鄭美玲表示，為實現「金融即生活」的願景，積極挖掘客戶在金融科技方面需求，提供場域金融創新服務，並攜手台灣房屋、i3fresh愛上新鮮、雲端發票App、麻布記帳、demall、591房屋交易網等多家異業合作夥伴，透過深化資訊合作、共同打造場域金融生態圈，提供從日常生鮮購物、繳費、發票中獎通知、信用卡紅利點數查詢折抵到一站式購屋諮詢與貸款服務，滿足客戶食、衣、住、行、育、樂各項生活所需，讓一銀的金融服務與客戶生活旅程緊密串連。