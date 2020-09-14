中信反毒素養VR 融入課綱

中信反毒基金會推出全台首套「素養導向」的反毒VR軟體「美麗心視界─小安的選擇」，於14日與台北市政府教育局簽署合作備忘錄，將軟體無償授權280所公私立高中職以下學校使用。

中信反毒基金會董事長辜仲諒指出，特別感謝台北市政府支持，以及所有老師的幫助，109學年度由中信反毒基金會與台大兒少家庭研究中心合作開發的PILOT教材已確定導入全台北市73所國中課程內全面推行，再搭配這次VR的合作，將讓孩子在學習上更多元豐富。這次合作更是政府長期推動校園反毒教育上，產官學合作的最佳範例。

這次配合北市府「校校有VR」政策，將「美麗心視界─小安的選擇」VR軟體無償授權給北市280所公私立高中職以下學校使用。當天由台北市教育局局長曾燦金與辜仲諒代表完成簽署，出席貴賓還包括台北市副市長蔡炳坤、中信反毒基金會副董事長王卓鈞與執行長張治平、中國信託商業銀行全球行政總管理處總處長高人傑等人。

中信反毒基金會指出，據中國信託慈善基金會與台大中信兒少家庭中心在「青少年藥物濫用防制」的調查發現，只要投入1元做預防教育，就能省下64元的社會成本，顯見及早建立學生預防毒品的觀念極為重要。

因此中信反毒基金會自2015年成立後，立即著手預防教育的推動，更於2017年先後推出「PILOT正向人際與生活能力訓練課程」、「美麗心視界、幸福夢想家─素養導向反毒課程」等，成為台灣第一套將「反毒素養」融入課綱的系列教材，並陸續獲得政府肯定與採用。

為強化國中小學生對生活技能課程的興趣，並提高自主學習動力，中信反毒基金會特別開發全台首套「素養導向」的反毒VR軟體「美麗心視界─小安的選擇」，帶領學子以第一人稱視角化身主角小安，身歷其境面對課業、師長及同儕相處等生活情境，透過選擇因應方式、觀察壓力指數量表等互動，學習自我調適、辨識毒品，並勇敢向毒品說不。