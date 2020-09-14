獲「天下企業公民獎」第二名 王道銀耕耘社會責任 摘殊榮

天下雜誌自2007年起連年舉辦「天下CSR企業公民獎」，以公司治理、企業承諾、社會參與、環境保護等指標，評選出台灣最具未來性的新價值企業。日前公布2020年「天下CSR企業公民獎」得主，王道銀行（O-Bank）於企業社會責任的耕耘再受肯定，繼2018年首次參賽獲得中堅企業組之新秀獎及第八名、2019年獲得第六名，今年排名更大幅躍進獲得第二名。

王道銀行自創立以來即秉持「利他圓己」的精神，長期致力於企業社會責任五大面向的發展，期望在追求企業成長與創造經濟價值同時創造社會價值。

在公司治理方面，王道銀行以有效且完善的內部控制制度強健企業體質，奠定永續經營的基石；在客戶服務方面，運用金融專業與數位科技提供客戶全方位的解決方案，同時深耕客戶關係與提升滿意度；在員工照顧方面，透過完善且健全的人力資源政策，於徵才、育才、留才三方面均衡發展，亦積極促進人權平等與性別平權，打造幸福工作環境。

社會參與部分，王道銀行深信企業可以透過其完善的制度與資源整合的能力，發揮特長回饋社會，讓企業的社會參與成為帶動社會向上的力量之一，因此以金融專長為核心，發展出多元社會參與方案，發揮對於社會環境的影響力。

其中，王道銀行自2018年起打造「公益認同卡平台」，陸續推出彩虹、浪浪、喜憨兒及均一教育認同卡；2019年起更串聯25家社會企業和B型企業共同倡議「綠色消費」，提供額外刷卡現金回饋，鼓勵消費者選擇購買對環境和社會友善的產品；攜手消費者擴大對於社會與環境的影響力。

此外，王道銀行長期舉辦偏鄉學童金融教育與關懷活動；同時經常於行內舉辦農產品契作、主題式團購、小農市集、社企講座等活動，並且推出專屬社會企業和B型企業的存款優惠利率及薪轉戶優惠等金融方案，以實際行動支持友善社會及環境的企業發展。