三大行庫不動產放款 續燒

不動產市場熱，三大行庫不動產放款勁揚。在不動產市場的自住剛性需求，以及利率下探空前新低水準兩大因素助攻之下，金融業目前以不動產放款成長量最大，尤以具有高度指標意義的台銀、土銀、合庫等三大行庫成長量最顯著，其中，台銀房貸近一年來餘額淨增加近千億元，不論是房貸餘額或增量，均雙雙創下台銀有史以來之冠。

土銀截至8月底止，房貸餘額則較去年同期增加近300億元，土建融餘額增加近400億元，年增率超過10％，整體不動產放款合計淨增加近700億元，目前土銀的不動產總放款餘額為1兆2,914億元；至於合庫房貸與土建融業務的增量合計亦超過500億元，其中土建融增量為300億元。

台銀近千億的房貸年增量，不僅增量居全體行庫之冠，亦為全體國銀之冠。根據統計數據顯示，台銀今年8月底的房貸餘額已達7,100億元，較去年8月底大舉成長947億元，房貸餘額一年來淨成長將近千億元，是目前八大行庫房貸餘額增加最多的銀行，年增率已超過15％。

房貸業務還款量通常每月100億左右，一年下來約1,200億元的舊貸償還量，因此等於今年新承作的房貸業務量都超過千億，其中台銀房貸新業務承作量更逾2千億元。

這三大行庫是公股不動產放款業務量最大的銀行，也是全體國銀的房貸前五大行，目前全體金融市場的房貸業務量，五大行即包辦了大約四成比重，上述相關數據的代表性由此可見。至於中信銀、北富銀的房貸業務量，截至8月底大致都超過6,300億元、4,200億元，和去年同期相較，年增量大約超過300億元、50億元。

對於不動產放款業務勁揚，三大行庫高層不約而同指出，今年有新冠疫情，但當前房市有台商回流的剛性需求支撐，加上利率處於低檔，因此不僅建商大舉進行新案開發計畫及獵地，房市整體買氣也明顯較去年更佳，從房貸或土建融的餘額淨增加量即可看出。